Piast Gliwice - Legia Warszawa. O której i gdzie oglądać? [NA ŻYWO, TV]

Mecz Piast Gliwice - Legia Warszawa w ramach 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:15. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ 4K Ultra oraz CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Legia Warszawa - Sparta Praga. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Piast Gliwice - Legia Warszawa. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Legia Warszawa po porażce ze Spartą Praga wciąż czeka na zwycięstwo. Piłkarze ze stolicy po raz ostatni wygrali mecz 23 października, pokonując niespodziewanie Szachtar Donieck 2:1. Od tamtego dnia Legia rozegrała osiem spotkań, z których cztery przegrała i cztery zremisowała. W poprzedni weekend nie udało się przerwać tej serii w starciu z Motorem Lublin, które zakończyło się remisem 1:1. Drużynie z pewnością nie pomaga ciągnąca się z saga związana z zatrudnieniem Marka Papszuna.

Dzisiejszym rywalem Legii będzie Piast Gliwice. "Piastunki" całkiem dobrze radziły sobie na przełomie października i listopada. W czterech meczach z rzędu odniosły trzy zwycięstwa i zanotowały jeden remis. Jednak w ostatnich dwóch spotkaniach przegrały 0:2 najpierw z Widzewem Łódź, a następnie Lechem Poznań, co poskutkowało odpadnięciem z Pucharu Polski. Piast zajmuje ostatnie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy, ale warto pamiętać, że Legia jest raptem o cztery pozycje wyżej.

Gliwiczanie są prawdziwą zmorą ekipy z Warszawy. W zeszłym sezonie oba mecze ligowe wygrał właśnie Piast. Najpierw 2:1 w stolicy, a następnie 1:0 przed własną publicznością. Dlatego biorąc to pod uwagę, a także fakt, że Legia jest w "okresie przejściowym" trudno wskazać faworyta tej konfrontacji, bo z drugiej strony "Piastunki" są "czerwoną latarnią" ligi.

Mecz Piast Gliwice - Legia Warszawa w ramach 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:15. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ 4K Ultra oraz CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Legia Warszawa Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice Tomasz Kowalczuk/REPORTER East News