Feio znów to zrobił. Pogoń już świętowała. Grosicki będzie wściekły, cztery gole w Szczecinie

Michał Chmielewski

Goncalo Feio zanotował kapitalne wejście do Radomiaka Radom. Drużyna prowadzona przez Portugalczyka wygrała trzy z czterech pierwszych spotkań. W sobotę przyjechała do Szczecina na mecz z Pogonią w 18. kolejce Ekstraklasy. Pod koniec pierwszej połowy gospodarze zadali Radomiakowi dwa piorunujące ciosy, po których ekipa Feio... była w stanie się podnieść! Spotkanie zakończyło się remisem 2:2.

Piłkarz w koszulce Pogoni Szczecin zakrywający twarz trykotem, wyraźnie wyrażający emocje, z opaską kapitańską na ramieniu, rozmyte trybuny w tle.
Kamil GrosickiTomasz Kowalczuk/REPORTEREast News

Po jednosezonowej przygodzie w Legii Warszawa Goncalo Feio wrócił do Ekstraklasy w wielkim stylu. Jego Radomiak na start ograł Lechię Gdańsk (2:1) i Cracovię (3:0). Następnie poległ przeciwko Lechowi Poznań (1:4), jednak kilka dni później rozniósł zasiadającego na fotelu lidera Górnika Zabrze 4:0.

6 grudnia, w mikołajkową sobotę, Radomiak zmierzył się z Pogonią. Szczecinianie są pogrążeni w kryzysie. Na cztery ostatnie spotkania wygrali zaledwie jedno, błąkają się w drugiej połowie tabeli. Starcie obu tych zespołów zapowiadało się niezwykle ciekawie.

TOP 5 bramkarskich parad Ligi Konferencji [WIDEO]Polsat Sport

Feio prawie poległ w Szczecinie. Od 0:2 stało się to

Pierwszy gwizdek na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera wybrzmiał o godz. 14:45. Początkowo żadna z drużyn nie potrafiła wykreować sobie idealnej sytuacji na objęcie prowadzenia. Gospodarze dłużej utrzymywali się przy piłce, jednak ich ataki pozycyjne były nieco za wolne, a decyzje poszczególnych zawodników zbyt oczywiste.

Radomiak mądrze się bronił. Czekał na swoje okazje w postaci szybkich kontrataków, których nie było zbyt wiele. Nagle spotkanie rozkręciło się na dobre. Na show musieliśmy poczekać aż do 37. minuty. Wtedy to bramkę dla Pogoni zdobył Sam Greenwood. Futbolówka trafiła do piłkarza gospodarzy po niefortunnym odbiciu od nogi Michała Kaputa. Zadaniem pomocnika szczecińskiej ekipy było skierowanie jej do siatki w bardzo przyjemnych okolicznościach.

Dosłownie kilka minut później drugiego gola dołożył Paul Mukairuktóry dobił odbitą od słupka piłkę (po swoim strzale) do pustej bramki. W ten sposób zespół Thomasa Thomasberga prowadził już 2:0 po dwóch piorunująco skutecznych akcjach.

Podczas przerwy Goncalo Feio ewidentnie musiał wpłynąć na swoich zawodników, którzy po rozpoczęciu drugiej części gry zdobyli bramkę kontaktową. Świetnym uderzeniem technicznym popisał się Elves Balde, który przelobował golkipera Pogoni w efektownym stylu. Warto zobaczyć jego trafienie.

W międzyczasie szczecinianie nadal byli bliscy strzelenia trzeciego gola. Podczas jednej z sytuacji rywala świetnie wyprzedził Mukairu. Na tym jednak świetne decyzje się skończyły. Nigeryjczyk stanął sam na sam z bramkarzem i również próbował przelobować wychodzącego Filipa Majchrowicza. Problem w tym, że bardzo niecelnie. Swoje szanse miał także Kamil Grosicki.

W 71. minucie piłka w polu karnym Radomiaka została wyłożona (przez Grosickiego) do Benjamina Mendy'ego. Francuski gwiazdor uderzył... właściwie trudno nazwać to uderzeniem, zachował się po prostu fatalnie w sytuacji, po której powinien paść gol. Gra gości była zdecydowanie lepsza niż w pierwszej połowie. I w końcu to zaowocowało bramką na wagę remisu! W szesnastce Pogoni świetnie odnalazł się Abdoul Tapsoba. Zawodnik z Burkina Faso idealnie dołożył nogę do mocnego dośrodkowania Josha Wilson-Esbranda. Feio pokazał kunszt, ponieważ niedługo wcześniej wpuścił Tapsobę z ławki rezerwowych.

Mecz zakończył się remisem 2:2. Wściekły może być przede wszystkim Grosicki, który kreował sytuacje, był najjaśniejszym punktem Pogoni. W ostatnich minutach jego strzał z rzutu wolnego wybronił Majchrowicz. Mimo to znów nie udało się zgarnąć kompletu punktów. Jednocześnie Goncalo Feio może być zadowolony z odmienienia losów spotkania. Dla obu klubów były to ostatnie mecze w tym roku. Nastroje w Szczecinie znów będą niezbyt radosne.

PKO Ekstraklasa
18. Kolejka
06.12.2025
14:45
Zakończony
Sam Greenwood
37'
Paul Mukairu
40'
Elves Balde
54'
Abdoul Tapsoba
76'
Pogoń Szczecin
Radomiak Radom
Pogoń Szczecin
2 - 2
Radomiak Radom
Posiadanie piłki
44%
56%
Strzały
14
9
Strzały celne
4
5
Strzały niecelne
7
3
Strzały zablokowane
3
1
Ataki
63
63

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz
Piłkarz w bordowo-granatowej koszulce z żółtymi detalami i naszywką drużyny Pogoń Szczecin oraz opaską kapitańską na lewym ramieniu. Wyraz twarzy świadczący o skupieniu podczas gry, w tle rozmyte trybuny boiska.
Kamil GrosickiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Mężczyzna z brodą w czarnym ubraniu siedzi na stadionowej ławce z czerwono-białymi siedzeniami, trzymając splecione dłonie, obok niego widoczne fragmenty innych osób.
Goncalo Feio ma zostać trenerem Radomiaka RadomMarcin GolbaAFP
Zawodnicy drużyny piłkarskiej w granatowo-bordowych strojach cieszą się ze zdobytego gola na boisku, niektórzy przybijają sobie piątki, w tle widoczna jest publiczność oraz stadion.
Pogoń Szczecin - Radomiak RadomTomasz Kowalczuk/REPORTEREast News

