Zmiana na czele polskiej reprezentacji. Tomasiak zaczyna uciekać Stochowi
Sobotnie skakanie w Wiśle dobiegło końca. Z polskiej perspektywy najważniejsze wydaje się przełamanie Piotra Żyły, który zajął 14. miejsce. Punktowali także Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki. Zawody wygrał z kolei Domen Prevc. Jak wygląda klasyfikacja generalna Pucharu Świata? Które miejsca zajmują Kamil Stoch i Kacper Tomasiak oraz pozostali Polacy? Tabela.
W Wiśle rozegrano dzisiaj szósty indywidualny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich sezonu 2025/2026. Pierwsze z dwóch, jakie zaplanowano na ten weekend. Wygrał Domen Prevc. Drugie miejsce zajął Philipp Raimund, a trzecie Ryoyu Kobayashi. Najlepiej z Polaków spisał się Piotr Żyła, który zajął 14. miejsce. W trzeciej dziesiątce rywalizację ukończyli Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki. Jak te wyniki wpłynęły na klasyfikację generalną Pucharu Świata i lokaty zajmowane przez Polaków?
Skoki narciarskie. Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po konkursie w Wiśle [TABELA]
Po pięciu konkursach indywidualnych tego sezonu najwyżej sklasyfikowanymi z Polaków byli Kamil Stoch i Kacper Tomasiak, którzy zgromadzili 73 punkty, co dawało im 16. miejsce. Dalej na 29. pozycji z 23. punktami plasował się Dawid Kubacki, Piotr Żyła był 36. (14 punktów), a Paweł Wąsek 41. (7 punktów).
Liderem pozostawał Anze Lanisek, który przed weekendem w Wiśle wygrał dwa konkursy z rzędu. Drugi był Domen Prevc ze stratą 86 punktów do rodaka, a trzeci Ryoyu Kobayashi, którego straca do lidera wynosiła 90 "oczek".
W czołowej trójce nie zmieniło się nic oprócz różnic punktowych. Wciąż liderem pozostaje Lanisek, choć jego przewaga zmniejszyła się do ledwie 36 punktów nad Prevcem i 80 do Kobayashiego. Po sobotnim konkursie samotnie reprezentacji Polski przewodzi Kacper Tomasiak, który niestety spadł na 19. miejsce. Tuż za nim - na 21. pozycji plasuje się Stoch.
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po 6 z 30 konkursów:
- 1. Anze Lanisek (SŁO) - 406 pkt
- 2. Domen Prevc (SŁO) - 370 pkt
- 3. Ryoyu Kobayashi (JAP) - 326 pkt
- 4. Daniel Tschofenig (AUS) - 288 pkt
- 5. Philipp Raimund (NIE) - 254 pkt
- 6. Stefan Kraft (AUS) - 234 pkt
- 7. Stephan Embacher (AUS) - 221 pkt
- 8. Jan Hoerl (AUS) - 217 pkt
- 9. Felix Hoffmann (NIE) - 209 pkt
- 10. Ren Nikaido (JAP) - 193 pkt
- ...
- 19. Kacper Tomasiak 79 pkt
- 21. Kamil Stoch 73 pkt
- 28. Piotr Żyła 32 pkt
- 30. Dawid Kubacki 28 pkt
- 42. Paweł Wąsek 7 pkt
Kolejny konkurs Pucharu Świata na skoczni im. Adama Małysza już w niedzielę 7 grudnia. Zawody zaplanowano na godzinę 14:25, a poprzedzą je kwalifikacje o godzinie 12:55. Relacje z kwalifikacji i konkursu oraz wyniki w Interii Sport.