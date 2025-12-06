Zmiana na czele polskiej reprezentacji. Tomasiak zaczyna uciekać Stochowi

W Wiśle rozegrano dzisiaj szósty indywidualny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich sezonu 2025/2026. Pierwsze z dwóch, jakie zaplanowano na ten weekend. Wygrał Domen Prevc. Drugie miejsce zajął Philipp Raimund, a trzecie Ryoyu Kobayashi. Najlepiej z Polaków spisał się Piotr Żyła, który zajął 14. miejsce. W trzeciej dziesiątce rywalizację ukończyli Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki. Jak te wyniki wpłynęły na klasyfikację generalną Pucharu Świata i lokaty zajmowane przez Polaków?

Adam Małysz wyjawił wszystko ws. Kamila Stocha! "To nie wchodzi w rachubę”. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Skoki narciarskie. Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po konkursie w Wiśle [TABELA]

Po pięciu konkursach indywidualnych tego sezonu najwyżej sklasyfikowanymi z Polaków byli Kamil Stoch i Kacper Tomasiak, którzy zgromadzili 73 punkty, co dawało im 16. miejsce. Dalej na 29. pozycji z 23. punktami plasował się Dawid Kubacki, Piotr Żyła był 36. (14 punktów), a Paweł Wąsek 41. (7 punktów).

Liderem pozostawał Anze Lanisek, który przed weekendem w Wiśle wygrał dwa konkursy z rzędu. Drugi był Domen Prevc ze stratą 86 punktów do rodaka, a trzeci Ryoyu Kobayashi, którego straca do lidera wynosiła 90 "oczek".

W czołowej trójce nie zmieniło się nic oprócz różnic punktowych. Wciąż liderem pozostaje Lanisek, choć jego przewaga zmniejszyła się do ledwie 36 punktów nad Prevcem i 80 do Kobayashiego. Po sobotnim konkursie samotnie reprezentacji Polski przewodzi Kacper Tomasiak, który niestety spadł na 19. miejsce. Tuż za nim - na 21. pozycji plasuje się Stoch.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po 6 z 30 konkursów:

1. Anze Lanisek (SŁO) - 406 pkt

2. Domen Prevc (SŁO) - 370 pkt

3. Ryoyu Kobayashi (JAP) - 326 pkt

4. Daniel Tschofenig (AUS) - 288 pkt

5. Philipp Raimund (NIE) - 254 pkt

6. Stefan Kraft (AUS) - 234 pkt

7. Stephan Embacher (AUS) - 221 pkt

8. Jan Hoerl (AUS) - 217 pkt

9. Felix Hoffmann (NIE) - 209 pkt

10. Ren Nikaido (JAP) - 193 pkt

...

19. Kacper Tomasiak 79 pkt

21. Kamil Stoch 73 pkt

28. Piotr Żyła 32 pkt

30. Dawid Kubacki 28 pkt

42. Paweł Wąsek 7 pkt

Kolejny konkurs Pucharu Świata na skoczni im. Adama Małysza już w niedzielę 7 grudnia. Zawody zaplanowano na godzinę 14:25, a poprzedzą je kwalifikacje o godzinie 12:55. Relacje z kwalifikacji i konkursu oraz wyniki w Interii Sport.

Kamil Stoch Heikki Saukkomaa / LEHTIKUVA / AFP AFP

Dawid Kubacki Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP