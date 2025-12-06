Sensacja w Premier League. Błysk geniuszu Matty'ego Casha. Lider zaskoczony [WIDEO]

Aston Villa zagrała w tym meczu w roli gospodarza, ale mimo to jej rywal przystępował jako faworyt do zwycięstwa.

Na Villa Park przyjechał bowiem Arsenal - najlepsza drużyna w Premier League. Podopieczni Mikela Artety przed tą kolejką plasowali się na 1. miejscu w tabeli i wiedzieli, że niezależnie od wyniku utrzymają tę pozycję.

Matty Cash daje prowadzenie Aston Villa. Arsenal całkowicie zaskoczony

W pierwszej połowie meczu na gola czekaliśmy dość długo, bo aż do 36. minuty. Właśnie wtedy znów objawił się strzelecki instynkt Matty'ego Casha.

Środkowy obrońca Pau Torres posłał dośrodkowanie lewą nogą. Piłka poleciała w pole karne Arsenalu i tam została strącona przez interweniującego Timbera.

Holender odbił piłkę głową bardzo niefortunnie. Poleciała ona, co prawda, poza zasięgiem Olliego Watkinsa, ale wpadła wprost pod nogi wbiegającego na dalszy słupek Matty'ego Casha.

Reprezentant Polski zaatakował futbolówkę wślizgiem i wpakował ją do siatki. David Raya okazał się całkowicie bezradny.

Rozwiń

Wrażenie może robić nie tylko znakomity strzał, ale również to, jak inteligentnie Cash w tej sytuacji uniknął spalonego. Wynik 1:0 utrzymał się do końca pierwszej połowy.

Dla Matty'ego Cash był to trzeci gol w Premier League w tym sezonie. Reprezentant Polski wcześniej strzelał z Sunderlandem i Manchesterem City, czyli również z drużynami, które plasują się w czołówce tabeli.

Dodajmy do tego dwie bramki w barwach reprezentacji Polski i wyjdzie nam, że Matty Cash rozgrywa właśnie znakomity sezon pod względem strzeleckim.

W 52. minucie Arsenal wyrównał za sprawą Leandro Trossarda, który dopiero co pojawił się na boisku. Tak rozpoczęła się pogoń "Kanonierów" za zwycięstwem w tym spotkaniu.

Statystyki meczu Aston Villa 1 - 1 Arsenal Posiadanie piłki 48% 52% Strzały 9 14 Strzały celne 4 9 Strzały niecelne 2 4 Strzały zablokowane 3 1 Ataki 81 73

Matty Cash Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Matty Cash w reprezentacji Polski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Matty Cash Photo by MANJIT NAROTRA / ProSportsImages / DPPI via AFP AFP