Sensacja w Premier League. Błysk geniuszu Matty'ego Casha. Lider zaskoczony [WIDEO]

Kacper Dąderewicz

Pierwsza połowa meczu Aston Villa - Arsenal FC potoczyła się absolutnie sensacynie. Nie dość, że gospodarze prowadzili z liderującymi i rozpędzonymi "The Gunners", to jeszcze na listę strzelców wpisał się Matty Cash. Reprezentant Polski w 36. minucie zachował się po prostu fenomenalnie. Bardzo mądrze uniknął spalonego, wbiegł w pole karne w idealnym momencie i pokonał Davida Rayę.

Zawodnik drużyny piłkarskiej w bordowo-niebieskim stroju świętuje zdobycie gola, biegnąc przed bramką, podczas gdy bramkarz drużyny przeciwnej w zielonym komplecie siedzi na ziemi ze zdziwioną miną. Kibice w tle żywo reagują na sytuację na boisku.
Matty Cash strzelił gola ArsenalowiJUSTIN TALLISAFP

Aston Villa zagrała w tym meczu w roli gospodarza, ale mimo to jej rywal przystępował jako faworyt do zwycięstwa.

Na Villa Park przyjechał bowiem Arsenal - najlepsza drużyna w Premier League. Podopieczni Mikela Artety przed tą kolejką plasowali się na 1. miejscu w tabeli i wiedzieli, że niezależnie od wyniku utrzymają tę pozycję.

Matty Cash daje prowadzenie Aston Villa. Arsenal całkowicie zaskoczony

W pierwszej połowie meczu na gola czekaliśmy dość długo, bo aż do 36. minuty. Właśnie wtedy znów objawił się strzelecki instynkt Matty'ego Casha.

Środkowy obrońca Pau Torres posłał dośrodkowanie lewą nogą. Piłka poleciała w pole karne Arsenalu i tam została strącona przez interweniującego Timbera.

Holender odbił piłkę głową bardzo niefortunnie. Poleciała ona, co prawda, poza zasięgiem Olliego Watkinsa, ale wpadła wprost pod nogi wbiegającego na dalszy słupek Matty'ego Casha.

Reprezentant Polski zaatakował futbolówkę wślizgiem i wpakował ją do siatki. David Raya okazał się całkowicie bezradny.

Wrażenie może robić nie tylko znakomity strzał, ale również to, jak inteligentnie Cash w tej sytuacji uniknął spalonego. Wynik 1:0 utrzymał się do końca pierwszej połowy.

Dla Matty'ego Cash był to trzeci gol w Premier League w tym sezonie. Reprezentant Polski wcześniej strzelał z Sunderlandem i Manchesterem City, czyli również z drużynami, które plasują się w czołówce tabeli.

Dodajmy do tego dwie bramki w barwach reprezentacji Polski i wyjdzie nam, że Matty Cash rozgrywa właśnie znakomity sezon pod względem strzeleckim.

W 52. minucie Arsenal wyrównał za sprawą Leandro Trossarda, który dopiero co pojawił się na boisku. Tak rozpoczęła się pogoń "Kanonierów" za zwycięstwem w tym spotkaniu.

Premier League
15. Kolejka
06.12.2025
13:30
2. połowa
Matty Cash
36'
Leandro Trossard
52'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Aston Villa
Arsenal
Rezerwowi

Statystyki meczu

Aston Villa
1 - 1
Arsenal
Posiadanie piłki
48%
52%
Strzały
9
14
Strzały celne
4
9
Strzały niecelne
2
4
Strzały zablokowane
3
1
Ataki
81
73

Piłkarz w białym stroju z czerwonymi elementami, uśmiechnięty, klaska w dłonie, w tle rozmyty stadion i kibice.
Matty CashGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Polski piłkarz w białej koszulce z numerem 2 i godłem Polski na piersi biegnie po boisku, uśmiecha się i wskazuje ręką w bok, w tle rozmyty widok trybun i innych zawodników.
Matty Cash w reprezentacji PolskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Piłkarz drużyny Aston Villa w bordowym stroju biegnie po boisku podczas meczu, wyrażając silne emocje krzykiem, w tle rozmyta publiczność i bramkarz w zielonym stroju.
Matty CashPhoto by MANJIT NAROTRA / ProSportsImages / DPPI via AFPAFP

