Piast Gliwice - Legia Warszawa w 18. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 06 grudnia 2025 godz. 20:15W sobotni wieczór dojdzie do ważnego meczu w kontekście walki o utrzymanie. Piast Gliwice, będący na ostatnim miejscu w ligowej tabeli, podejmie na własnym stadionie Legię Warszawa. Gospodarze przegrali dwa ostatnie mecze 0-2. Goście - fatalni w tym sezonie - są bardzo blisko strefy spadkowej i grozi im nawet zimowanie w niej. Legia ma serię ośmiu spotkań bez wygranej. Zapowiada się mocne starcie zespołów, które punktów potrzebują jak tlenu. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.