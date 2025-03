Groźba bojkotu, Jarosław Królewski przemówił. Zawrzało przed Superpucharem Polski

Rozegranie meczu o Superpuchar Polski pierwotnie planowano na stadionie mistrza kraju - Jagiellonii. PZPN zdanie jednak zmienił i ustalono, że "Jaga" zmierzy się z Wisłą Kraków na Stadionie Narodowym, co wywołało wściekłość sympatyków klubu z Białegostoku. Zawirowania związane z miejsce rozgrywania meczu, a także jego terminem doprowadziły do groźby bojkotu rozgrywek ze strony kibiców .

Kibice grozili bojkotem, Jarosław Królewski komentuje. "Wszystko idzie dobrze"

- My jako Wisła Kraków już pod koniec ubiegłego roku podkreślaliśmy, że dostosujemy się do terminu. Oczywiście, że pewne sprawy można było załatwić lepiej i to z każdej ze stron - z naszej, Jagiellonii i PZPN - dodał.