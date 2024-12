Goście odpowiedzieli w 40. minucie, gdy Piotr Wlazło wykorzystał rzut karny podyktowany za trafienie piłki w rękę Frana Alvareza. Decyzja sędziego Jarosława Jarzębaka przez część fanów została odebrana za co najmniej kontrowersyjną. Decydujący cios należał jednak do gospodarzy. Piłkarze Daniela Myśliwca w ostatnim kwadransie wrzucili wyższy bieg i przyniosło to zamierzony efekt.