A jednak to nie były plotki. Potężne problemy w polskiej lidze
Unia Tarnów nie dostała licencji na 2026 z powodu gigantycznego zadłużenia, a Speedway Kraków i Wybrzeże Gdańsk wciąż czekają na decyzję Zespołu ds. Licencji Ligowych w sporcie żużlowym. Tam też mówi się o kłopotach finansowych. Jeśli spełni się czarny scenariusz, to Krajowa Liga Żużlowa zostanie poważnie uszczuplona. Miało być osiem drużyn, a tylko pięć dostało licencję. Zaczął się wyścig z czasem.
Unia Tarnów zaczęła spłacać zaległości i odwołała się od decyzji Zespołu ds. Licencji Ligowych. Udziałowiec Artur Lewandowski jest w kontakcie z PZM. Wróciła nadzieja na to, że 3-krotny mistrz Polski nie zniknie z mapy ligowego żużla.
2 miliony długu, to gigantyczny problem dla klubu z KLŻ
Mamy jednak klasyczny wyścig z czasem, bo w przypadku Unii mówi się o tym, że odmowa przyznania licencji miała związek z zadłużeniem sięgającym 2 milionów złotych. Takich pieniędzy nie można ot tak spłacić. To proces. Przypomnijmy, że Gezet Stal Gorzów potrzebowała kredytu konsolidacyjnego i dofinansowania właścicieli, by uporać się z długami. Z kolei Włókniarz Częstochowa wyzerował licznik z długami dzięki pojawieniu się nowego właściciela.
Jasne, że Stal czy Włókniarz miały większe kłopoty, bo w obu przypadkach mówiło się o długach sięgających 9-10 milionów złotych, ale dla Unii już te dwa są wyzwaniem. W końcu kluby KLŻ nie mają takich możliwości jak te ekstraligowe. Nie dostają kilku milionów z umowy telewizyjnej, nie mają tylu sponsorów. Taka Unia z kłopotami mniejszymi lub większymi boryka się od kilku lat. Wystarczyło odejście Grupy Azoty, która sponsorowała Unię przez lata, by wszystko się posypało.
Speedway Kraków i Wybrzeże wciąż bez decyzji
Na Unii kłopoty klubów KLŻ się jednak nie kończą. Jak dotąd tylko sześć klubów dostało odpowiedź w sprawie licencji. Żaden z nich nie dostał normalnej licencji. Była jedna odmowa, cztery licencje warunkowe i jedna nadzorowana dla Startu Gniezno za posiadanie ujemnych kapitałów własnych.
Na decyzje wciąż czekają Speedway Kraków i Wybrzeże Gdańsk. Już od jakiegoś czasu mówi się, że oba te kluby skończyły sezon 2025 na minusie. W Krakowie mówiło się o zadłużeniu na poziomie 100 tysięcy, choć w klubie utrzymywali, że to tylko 30 tysięcy, a poza tym trwa spór z zawodnikami. Ich roszczenia są bowiem przez klub kwestionowane. Skoro jednak Speedway Kraków nie dostał dotąd decyzji, to sprawa jest poważna.
Niepokojące wieści zaczęły napływać po finale
Zresztą to samo można napisać o Wybrzeżu. Niepokojące wieści z klubu zaczęły wypływać zaraz po przegranym finale KLŻ. Działacze Wybrzeża w oficjalnych wypowiedziach przekonywali, że wszystko jest w porządku, ale Niels Kristian Iversen, Benjamin Basso i Marcus Birkemose upomnieli się o swoje pieniądze. Z kolei Tim Soerensen jeszcze w trakcie sezonu pytał, co z jego kasą. Przy podliczeniu roszczeń wyszło, że zadłużenie Wybrzeża może sięgać miliona złotych.
Problemy klubów KLŻ biorą się po części, stąd, że zarobki w tej lidze poszły jakiś czas temu mocno w górę, a przychody klubów nie są zbyt wysokie. Zawodnicy windują jednak stawki, gwiazdorskie kontrakty opiewają na 200 i więcej tysięcy. Z naszych ustaleń wynika, że Wybrzeże przedłużyło kontrakt Soerensena dając mu nawet 380 tysięcy za podpis.