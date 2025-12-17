Partner merytoryczny: Eleven Sports

A jednak to nie były plotki. Potężne problemy w polskiej lidze

Dariusz Ostafiński

Dariusz Ostafiński

Unia Tarnów nie dostała licencji na 2026 z powodu gigantycznego zadłużenia, a Speedway Kraków i Wybrzeże Gdańsk wciąż czekają na decyzję Zespołu ds. Licencji Ligowych w sporcie żużlowym. Tam też mówi się o kłopotach finansowych. Jeśli spełni się czarny scenariusz, to Krajowa Liga Żużlowa zostanie poważnie uszczuplona. Miało być osiem drużyn, a tylko pięć dostało licencję. Zaczął się wyścig z czasem.

Zawodnik żużlowy w białoniebieskim kombinezonie i czapce, stoi ze skrzyżowanymi rękami i zamyślonym wyrazem twarzy. W okrągłym powiększeniu ten sam zawodnik siedzi na motocyklu żużlowym, opierając łokieć na kolanie i spoglądając w dal, wyraźnie zamyślo...
Niektórzy mówią, że Unię Tarnów może uratować już tylko modlitwa. Zaczął się wyścig z czasem, licencja na 2026 wisi na włosku.Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Unia Tarnów zaczęła spłacać zaległości i odwołała się od decyzji Zespołu ds. Licencji Ligowych. Udziałowiec Artur Lewandowski jest w kontakcie z PZM. Wróciła nadzieja na to, że 3-krotny mistrz Polski nie zniknie z mapy ligowego żużla.

2 miliony długu, to gigantyczny problem dla klubu z KLŻ

Mamy jednak klasyczny wyścig z czasem, bo w przypadku Unii mówi się o tym, że odmowa przyznania licencji miała związek z zadłużeniem sięgającym 2 milionów złotych. Takich pieniędzy nie można ot tak spłacić. To proces. Przypomnijmy, że Gezet Stal Gorzów potrzebowała kredytu konsolidacyjnego i dofinansowania właścicieli, by uporać się z długami. Z kolei Włókniarz Częstochowa wyzerował licznik z długami dzięki pojawieniu się nowego właściciela.

Jasne, że Stal czy Włókniarz miały większe kłopoty, bo w obu przypadkach mówiło się o długach sięgających 9-10 milionów złotych, ale dla Unii już te dwa są wyzwaniem. W końcu kluby KLŻ nie mają takich możliwości jak te ekstraligowe. Nie dostają kilku milionów z umowy telewizyjnej, nie mają tylu sponsorów. Taka Unia z kłopotami mniejszymi lub większymi boryka się od kilku lat. Wystarczyło odejście Grupy Azoty, która sponsorowała Unię przez lata, by wszystko się posypało.

Zobacz również:

Żużlowi eksperci mówią o niebezpiecznej modzie. Farmakologia wypiera siłownię.
PGE Ekstraliga

Przestali pić miód. Niebezpieczna moda, 8 kilogramów w 3 miesiące

Dariusz Ostafiński
Dariusz Ostafiński

Speedway Kraków i Wybrzeże wciąż bez decyzji

Na Unii kłopoty klubów KLŻ się jednak nie kończą. Jak dotąd tylko sześć klubów dostało odpowiedź w sprawie licencji. Żaden z nich nie dostał normalnej licencji. Była jedna odmowa, cztery licencje warunkowe i jedna nadzorowana dla Startu Gniezno za posiadanie ujemnych kapitałów własnych.

Na decyzje wciąż czekają Speedway Kraków i Wybrzeże Gdańsk. Już od jakiegoś czasu mówi się, że oba te kluby skończyły sezon 2025 na minusie. W Krakowie mówiło się o zadłużeniu na poziomie 100 tysięcy, choć w klubie utrzymywali, że to tylko 30 tysięcy, a poza tym trwa spór z zawodnikami. Ich roszczenia są bowiem przez klub kwestionowane. Skoro jednak Speedway Kraków nie dostał dotąd decyzji, to sprawa jest poważna.

JSW Jastrzębski Węgiel - Energa Trefl Gdańsk. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Niepokojące wieści zaczęły napływać po finale

Zresztą to samo można napisać o Wybrzeżu. Niepokojące wieści z klubu zaczęły wypływać zaraz po przegranym finale KLŻ. Działacze Wybrzeża w oficjalnych wypowiedziach przekonywali, że wszystko jest w porządku, ale Niels Kristian Iversen, Benjamin Basso i Marcus Birkemose upomnieli się o swoje pieniądze. Z kolei Tim Soerensen jeszcze w trakcie sezonu pytał, co z jego kasą. Przy podliczeniu roszczeń wyszło, że zadłużenie Wybrzeża może sięgać miliona złotych.

Problemy klubów KLŻ biorą się po części, stąd, że zarobki w tej lidze poszły jakiś czas temu mocno w górę, a przychody klubów nie są zbyt wysokie. Zawodnicy windują jednak stawki, gwiazdorskie kontrakty opiewają na 200 i więcej tysięcy. Z naszych ustaleń wynika, że Wybrzeże przedłużyło kontrakt Soerensena dając mu nawet 380 tysięcy za podpis.

Trzy osoby związane ze sportem żużlowym, dwaj mężczyźni w widowiskowych kombinezonach sportowych po bokach oraz starszy mężczyzna w oficjalnej koszuli z logotypami sponsorów w centrum, tło z elementami reklamowymi.
Właściciel Wybrzeża mówi, że wydał pół miliona euro, a Tim Sorensen pyta, gdzie jego pieniądze. Zaległości wobec Nielsa-Kristiana Iversena też są spore.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Timo Lahti, lider Unii Tarnów
Problemów Unii Tarnów ciąg dalszy. Timo Lahti opuszcza klub. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
Park maszyn na stadionie Speedway Kraków.
Park maszyn na stadionie Speedway Kraków.Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja