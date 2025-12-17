A jednak to nie plotki ws. Świątek. Już tego nie ukrywa i z radością ogłasza

Rozpoczyna się nowy rozdział w karierze Igi Świątek. Do życia powołana została jej fundacja, która ma na celu zapewnienie wsparcia obiecującym młodym polskim sportowcom. W Warszawie odbyło się wydarzenie pod hasłem "Droga do marzeń. Spotkanie stypendystów Iga Świątek Foundation", na którym przedstawiono uczestników projektu. Wśród zakwalifikowanych szczęśliwców są lekkoatletka i płotkarz Ignacy Andrzejczak, pływak Wiktor Chmurski, łyżwiarka szybka Liwia Kubin, golfista Jan Pyla oraz tenisistka Oliwia Sybicka. Poznaliśmy więcej szczegółów.

Świątek ujawnia. Takie przelewy otrzymają stypendyści jej fundacji

Podczas oficjalnego spotkania Iga Świątek osobiście wręczyła stypendia pięciu młodym sportowcom. Wyjaśniła, skąd pomysł na stworzenie akurat takiego projektu. "Chciałam stworzyć program, który realnie pomaga utalentowanym sportowcom na ich drodze. Zależało mi, aby nie było to tylko i wyłącznie wsparcie finansowe, ale także dostęp do wiedzy, ekspertów" - opowiadała tenisistka.

Wiem z własnego doświadczenia, jak ważne są oba te elementy, zarówno na początku kariery, jak również w jej trakcie

Wiadomo już, że projekt pełną parą ruszy już w zasadzie na dniach, bo w styczniu 2026 roku. To właśnie wtedy rozpocznie się wypłata pierwszych świadczeń dla stypendystów. Edycja potrwa 12 miesięcy. W ramach założeń projektu sportowcy będą mogli korzystać również z rad ekspertów, z którymi na co dzień współpracuje Świątek.

Do tej pory niejasnym była sprawa kwoty, na jaką mogą liczyć Andrzejczak, Chmurski, Kubin Pyla oraz Sybicka. Rąbka tajemnicy uchyliła Iga. Ile dostaną stypendyści? "Po ponad 100 tysięcy złotych na przyszły rok. Jest to pilotażowa edycja, więc w pewnym sensie zobaczymy też, jak to wszystko będzie się układało, ale chciałam zacząć od kwot, które faktycznie mogą pomóc i zmienić karierę, bo uprawianie sportu jest inwestycją, która nie zawsze może się zwrócić" - wyjaśniła wiceliderka rankingu WTA, cytowana przez "Super Express".

Zakwalifikowanie się do pilotażowej edycji programu nie było łatwe. Zgłoszenia mogli przesyłać sportowcy w wieku od 15 do 22 lat trenujący dyscypliny olimpijskie i rywalizujący na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Proces aplikacyjny był rozbudowany i wieloetapowy. Trzeba było wypełnić formularz online, przedstawić sportowe CV, nagrać krótkie wideo, opisać swoją dotychczasową sportową drogę, podzielić się planami rozwoju i wyjaśnić, jakimi wartościami kieruje się w sporcie. Kluczowe były determinacja, świadomość i gotowość do dalszej pracy nad sobą.

Do fundacji wpłynęło ponad 200 zgłoszeń, z czego 53 proc. stanowiły aplikacje kobiet, a 43 proc. wnioski od mężczyzn. Najczęściej zgłaszali się sportowcy trenujący tenis, kajakarstwo, lekkoatletykę, szermierkę i pływanie. Jak podkreślają organizatorzy, poziom był wysoki i trudno było wyłonić tylko pięcioro kandydatów. "Każda aplikacja była indywidualną historią pasji, pracy i determinacji, a wybór stypendystów stanowił jedno z największych wyzwań pilotażowej edycji programu" - podsumowano w komunikacie prasowym.

Iga świątek ze stypendystami Tomasz Jastrzebowski/REPORTER Reporter

Iga Świątek powołała do życia fundację swojego imienia Tomasz Jastrzebowski/REPORTER Reporter

Iga Świątek w trakcie turnieju WTA Finals 2025 FAYEZ NURELDINE AFP