Lewandowska pokazała nagranie z Robertem i się zaczęło. Lawina komentarzy

Anna i Robert Lewandowscy od ponad dekady tworzą jedną z najpopularniejszych par w polskim i światowym show-biznesie. On jest jednym z najwybitniejszych piłkarzy swojej generacji, ona - utytułowaną sportsmenką, trenerką i przedsiębiorczynią. Choć oboje robią kariery na międzynarodową skalę, od lat podkreślają, że rodzina pozostaje dla nich absolutnym priorytetem. Od czasu przeprowadzki do Hiszpanii ich codzienność toczy się głównie w Barcelonie, a kibice mogą ją regularnie podglądać w mediach społecznościowych.

Zarówno Anna, jak i Robert bardzo aktywnie korzystają z Instagrama, gdzie dzielą się nie tylko zawodowymi projektami, ale też prywatnymi momentami. Trenerka personalna chętnie pokazuje treningi, zdrowe posiłki i fragmenty rodzinnego życia, a piłkarz - choć nieco bardziej powściągliwy - również od czasu do czasu publikuje kadry z domowego zacisza. Ostatnio to właśnie Anna przyciągnęła uwagę fanów, publikując krótkie wideo z udziałem męża i córek.

Rodzinne chwile u Lewandowskich. Anna pokazała Roberta z córkami

Na filmiku widać Roberta Lewandowskiego, który razem z córkami wykonuje gimnastyczne wygibasy na dywanie w salonie hiszpańskiej willi. Nagranie pojawiło się w czasie, gdy piłkarz nie znalazł się w kadrze FC Barcelona na kolejne spotkania, co hiszpańskie media wiązały z problemami zdrowotnymi. Anna nie zdradziła jednak, kiedy dokładnie powstało nagranie, skupiając się na przekazie. "W tych wygibasach na dywanie jest więcej sensu niż w tysiącu poradników. Jest bliskość. Jest poczucie bezpieczeństwa" - napisała pod postem.

Pod filmikiem szybko zaroiło się od komentarzy kibiców i obserwatorów. Wielu było zachwyconych naturalnością i ciepłem rodzinnej sceny, chwaląc Lewandowskich za pokazywanie zwyczajnych, domowych chwil. Pojawiły się jednak także głosy bardziej sceptyczne - część internautów przyznała, że takie zabawy wydają im się zbyt ryzykowne. Mimo to pozytywne reakcje zdecydowanie przeważały.

Klara i Laura, córki Anny i Roberta, coraz częściej pojawiają się na publikowanych przez rodziców materiałach. Dziewczynki wychowują się w sportowej atmosferze i energii im nie brakuje. Dla Lewandowskich są prawdziwym oczkiem w głowie i centrum ich świata, niezależnie od tego, co akurat dzieje się na boisku czy poza nim.

