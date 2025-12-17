Tak wyglądało oko Lewandowskiego. O tym huczał cały świat. Zdjęcie dowodem

Robert Lewandowski w całej swojej karierze rozegrał jak dotąd 12 spotkań przeciwko Sevilli, strzelając w nich 5 goli. Miał więc swoje chwile chwały w starciach z Andaluzyjczykami, choć w historii tych spotkań nie zabrakło także bolesnych dla niego momentów. I to dosłownie.

Wspomniana sytuacja miała miejsce w sezonie 2017/18, gdy Bayern Monachium mierzył się z Sevillą w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz rozegrany został w Hiszpanii, gdzie "Die Roten" wygrali 2:1, a tydzień później bronili tej zaliczki przed własną publicznością.

Sevilla nie składała broni i walczyła o to, by sprawić niespodziankę. A w tym celu nie przebierała w środkach, co boleśnie odczuł na własnej skórze Robert Lewandowski.

Lewandowski z podbitym okiem. Tak brutalni byli gracze Sevilli

To właśnie na Polaku skupiła się uwaga rywali, którzy raz za razem prowadzili względem niego brudną grę. Już na początku spotkania "Lewy" padł na murawę po powietrznym starciu z Gabrielem Mercado, a potem w ruch poszły także łokcie czy kopniaki.

Wiadomo było, że dzieje się coś niedobrego, gdy sztab medyczny schładzał lodem twarz Roberta Lewandowskiego. A potem nasz napastnik grał już z plastrem zasłaniającym sporą część lewego policzka.

Ostatecznie mecz zakończył się remisem 0:0, co dało Bawarczykom upragniony awans do półfinału Ligi Mistrzów. A dzień później nasz rodak pochwalił się bolesną "pamiątką" jaka została z nim na dobre kilka dni po tym wydarzeniu.

Reprezentant Polski wrzucił wówczas do sieci fotografię, przedstawiającej jego podbite oko i opuchniętą w jego okolicach twarz. Twarz, która wyglądała raczej jak oblicze boksera po walce, a nie piłkarza po meczu. Dlatego też o stanowiącym dowód na agresję piłkarzy Sevilli rozpisywały się media sportowe na całym świecie i jest ono pamiętane aż do dziś.

Sam Robert Lewandowski w słowach pełnych ogłady odniósł się do tego, co wydarzyło się wówczas na murawie Allianz Areny.

- Robert, Sylvester Stallone byłby dzisiaj z Ciebie dumny, bo przyjąć tyle ciosów i ustać w ringu... To były sceny z "Rocky'ego". Spodziewałeś się tak ostrego meczu?- zagadnął go w pomeczowym wywiadzie przed kamerą Canal+ Sport Przemysław Rudzki.

Wiedzieliśmy, że łatwo nie będzie i Sevilla na pewno będzie robiła wszystko, żeby spróbować coś tu osiągnąć. Ale tak naprawdę spotkanie mielimy cały czas pod kontrolą. Sevilla poza jedną sytuacją nic sobie nie stworzyła i to my próbowaliśmy atakować. (...) Taka czasami jest Liga Mistrzów. Trzeba walczyć i trzeba być przygotowanym

Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFP AFP

Robert Lewandowski Beata Zawadzka East News