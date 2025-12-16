Papszun jeszcze nie odszedł, a tu takie wieści. To może być wielki powrót do Rakowa

Wszystkie znani na niebie i ziemi wskazują na to, że już w najbliższych dniach zakończy się druga kadencja Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa. Szkoleniowiec ten pucharowym starciem z Omonią Nikozja pożegna się z zespołem wicemistrza Polski. Pomimo tego, że żaden oficjalny komunikat jeszcze nie padł, to nikt nie ma złudzeń. Marek Papszun od nowego roku będzie próbował wydostać Legię Warszawa z ogromnego kryzysu.

Faktu zmiany pracodawcy niespecjalnie ukrywa sam zainteresowany. Po meczu z Zagłębiem Lubin Papszun w pewnym stopniu rozliczał się ze swoim pobytem pod Jasną Górą, odnosząc się m.in. do zachowania części kibiców wymierzonego w jego kierunku.

Papszun w Częstochowie nie pozostawia po sobie spalonej ziemi. "Medaliki" 2025 rok zakończyły tuż za podium z minimalną, jednopunktową stratą do liderującej Wisły Płock. Raków ponadto wciąż liczy się w walce o STS Puchar Polski - w ćwierćfinale ich przeciwnikiem będzie trzecioligowa Avia Świdnik. Na dodatek wicemistrz Polski jest już pewny gry wiosną w Europie, zachowując duże szanse na miejsce w TOP8 i awans od razu do 1/8 finału Ligi Konferencji.

Nowe porządki w Rakowie. Czy wróci zawodnik, którego Marek Papszun nie chciał?

Raków najprawdopodobniej przejmie Łukasz Tomczyk, o czym już na początku grudnia informował dziennikarz Interii Sport Przemysław Langier. 37-latek doprowadził Polonię Bytom na pozycję wicelidera Betclic 1. Ligi, a teraz pod jego wodzą ma powstać nowe oblicze Rakowa Częstochowa. Już teraz pojawiają się pierwsze spekulacje na temat kształtu kadry.

Przegrany 0:1 mecz z Zagłębiem Lubin był dla Papszuna swoistym pożegnaniem z publicznością przy ulicy Limanowskiego. "Miedziowi" zdołali wyrwać trzy punkty czołowej drużynie Ekstraklasy, i to pomimo braku jednego z czołowych napastników Leonardo Rochy. 28-latek pod koniec letniego okienka transferowego został wypożyczony z Rakowa, lecz ze względów na zapisy w umowie, przeciwko swojemu macierzystemu klubowi w ostatnią niedzielę nie mógł zagrać.

Rocha w Zagłębiu prezentuje się znakomicie - jesienią w Lubinie zagrał 11 razy i strzelił siedem goli na boiskach Ekstraklasy. Jak informuje na portalu "X" Kamil Głębocki, klub z Częstochowy ma rozważać skrócenie wypożyczenia i sprowadzenie Rochy do siebie z powrotem. Jeżeli ten ruch zostanie wykonany do 31 grudnia, to Zagłębie nie będzie mogło zatrzymać odejścia swojego snajpera.

- Dodatkową motywacją dla Rochy ma być zmiana trenera. Piłkarz czuł duży żal do Marka Papszuna, a zespół pod wodzą Tomczyka ma zmodyfikować styl grania, przez co Portugalczyk może mieć łatwiej odnaleźć się w składzie. Tym sposobem Raków nieco zabezpieczyłby się przed potencjalnym odejściem Brunesa (na ten moment nie wiadomo nic o odejściu Norwega) - dodał Głębocki.

Odejście Rochy z Rakowa wywołało spore poruszenie w mediach społecznościowych. Na ten ruch wymownie zareagował sam zawodnik, Rocha nie ukrywał rozgoryczenia taką, a nie inną decyzją klubu. Po jego stronie dość nieoczekiwanie stanął Ivi Lopez. Blisko związany z napastnikiem gwiazdor Rakowa żegnając swojego przyjaciela wbił szpilkę w odpowiedzialnych za ten ruch.

