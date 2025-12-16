Papszun jeszcze nie odszedł, a tu takie wieści. To może być wielki powrót do Rakowa
Wszyscy w Częstochowie powoli przygotowują się na odejście Marka Papszuna do Legii Warszawa. Szkoleniowiec ma poprowadzić wicemistrza Polski jeszcze tylko w jednym spotkaniu Ligi Konferencji. Znamy już nazwisko potencjalnego następcy. Doskonale zorientowany w realiach częstochowskiego klubu Kamil Głębocki na portalu "X" zapowiedział możliwość powrotu do klubu zawodnika, którego Papszun nie tak dawno się pozbył. Transakcja ta musi zostać zrealizowana szybko.
Wszystkie znani na niebie i ziemi wskazują na to, że już w najbliższych dniach zakończy się druga kadencja Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa. Szkoleniowiec ten pucharowym starciem z Omonią Nikozja pożegna się z zespołem wicemistrza Polski. Pomimo tego, że żaden oficjalny komunikat jeszcze nie padł, to nikt nie ma złudzeń. Marek Papszun od nowego roku będzie próbował wydostać Legię Warszawa z ogromnego kryzysu.
Faktu zmiany pracodawcy niespecjalnie ukrywa sam zainteresowany. Po meczu z Zagłębiem Lubin Papszun w pewnym stopniu rozliczał się ze swoim pobytem pod Jasną Górą, odnosząc się m.in. do zachowania części kibiców wymierzonego w jego kierunku.
Papszun w Częstochowie nie pozostawia po sobie spalonej ziemi. "Medaliki" 2025 rok zakończyły tuż za podium z minimalną, jednopunktową stratą do liderującej Wisły Płock. Raków ponadto wciąż liczy się w walce o STS Puchar Polski - w ćwierćfinale ich przeciwnikiem będzie trzecioligowa Avia Świdnik. Na dodatek wicemistrz Polski jest już pewny gry wiosną w Europie, zachowując duże szanse na miejsce w TOP8 i awans od razu do 1/8 finału Ligi Konferencji.
Nowe porządki w Rakowie. Czy wróci zawodnik, którego Marek Papszun nie chciał?
Raków najprawdopodobniej przejmie Łukasz Tomczyk, o czym już na początku grudnia informował dziennikarz Interii Sport Przemysław Langier. 37-latek doprowadził Polonię Bytom na pozycję wicelidera Betclic 1. Ligi, a teraz pod jego wodzą ma powstać nowe oblicze Rakowa Częstochowa. Już teraz pojawiają się pierwsze spekulacje na temat kształtu kadry.
Przegrany 0:1 mecz z Zagłębiem Lubin był dla Papszuna swoistym pożegnaniem z publicznością przy ulicy Limanowskiego. "Miedziowi" zdołali wyrwać trzy punkty czołowej drużynie Ekstraklasy, i to pomimo braku jednego z czołowych napastników Leonardo Rochy. 28-latek pod koniec letniego okienka transferowego został wypożyczony z Rakowa, lecz ze względów na zapisy w umowie, przeciwko swojemu macierzystemu klubowi w ostatnią niedzielę nie mógł zagrać.
Rocha w Zagłębiu prezentuje się znakomicie - jesienią w Lubinie zagrał 11 razy i strzelił siedem goli na boiskach Ekstraklasy. Jak informuje na portalu "X" Kamil Głębocki, klub z Częstochowy ma rozważać skrócenie wypożyczenia i sprowadzenie Rochy do siebie z powrotem. Jeżeli ten ruch zostanie wykonany do 31 grudnia, to Zagłębie nie będzie mogło zatrzymać odejścia swojego snajpera.
- Dodatkową motywacją dla Rochy ma być zmiana trenera. Piłkarz czuł duży żal do Marka Papszuna, a zespół pod wodzą Tomczyka ma zmodyfikować styl grania, przez co Portugalczyk może mieć łatwiej odnaleźć się w składzie. Tym sposobem Raków nieco zabezpieczyłby się przed potencjalnym odejściem Brunesa (na ten moment nie wiadomo nic o odejściu Norwega) - dodał Głębocki.
Odejście Rochy z Rakowa wywołało spore poruszenie w mediach społecznościowych. Na ten ruch wymownie zareagował sam zawodnik, Rocha nie ukrywał rozgoryczenia taką, a nie inną decyzją klubu. Po jego stronie dość nieoczekiwanie stanął Ivi Lopez. Blisko związany z napastnikiem gwiazdor Rakowa żegnając swojego przyjaciela wbił szpilkę w odpowiedzialnych za ten ruch.