Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wieści nadeszły z samego rana. Huczy o Lewandowskim i hicie w Barcelonie. Padły 2 warunki

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

W hiszpańskich mediach znów głośno jest o potencjalnym hicie, który śmiało nazwać "bombą transferową" w wykonaniu FC Barcelona. Droga do jej detonacji jest długa i niezwykle trudna do przebycia. Ale kataloński "Sport" podał dwa warunki, które są kluczowe, by realizacja ambitnego przedsięwzięcia stała się faktem. A we wszystko jest wplątane także nazwisko Roberta Lewandowskiego.

Piłkarz w stroju treningowym FC Barcelony z dużym logo Spotify na przodzie, w tle stadion. W prawym górnym rogu widoczne powiększone zdjęcie fragmentu meczu z piłkarzami i piłką.
Znów głośno o Juliana Alvarezie jako potencjalnym następcy Roberta LewandowskiegoGongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP / LLUIS GENE / AFPAFP

Przyszłość Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelona stoi pod znakiem zapytania. Jego obecny kontrakt wygasa wraz z końcem tego sezonu, a wedle medialnych przecieków wciąż możliwe są wszystkie opcje - zarówno pozostanie Polaka w stolicy Katalonii, jak i wybór nowej ścieżki.

Ostatnio dość sensacyjne informacje dotyczące możliwych ruchów "Lewego" przedstawiło BBC, podając, że pozyskaniem naszego napastnika poważnie interesuje się występujący w amerykańskiej Major League Soccer zespół Chicago Fire. Ba, 37-latek ma być już po wstępnych rozmowach z ekipą ze stanu Illinois i pozytywnie zapatrywać się na ewentualną wyprowadzkę za Ocean.

Tymczasem FC Barcelona jak się zdaje już dawno wytypowała swojego wymarzonego kandydata do roli następcy Roberta Lewandowskiego. A jego to błyszczący w barwach Atletico Madryt Julian Alvarez.

Zobacz również:

Jan Urban i Robert Lewandowski
Reprezentacja

To stało się podczas gali FIFA. Jan Urban "zdradził" Lewandowskiego. Bez sentymentów

Igor Szarek
Igor Szarek

    Pozyskanie 25-letniego Argentyńczyka jest na ten moment poza zasięgiem "Dumy Katalonii", ale dziennik "Sport" w środę z samego rana podał dwa warunki, które mogą sprawić, że dopięcie tej transakcji stanie się realne.

    Alvarez w miejsce Lewandowskiego w FC Barcelona? Media podają warunki

    Jak zaznaczają katalońscy dziennikarze, Julian Alvarez to wielki fan Leo Messiego, a co za tym idzie także Barcelony, dlatego gra w barwach "Blaugrany" stanowi jego marzenie. Na korzyść Barcy zadziałać także brak trofeów Atletico w tym sezonie, co może zachęcić Argentyńczyka do zmiany klubu.

    I tu dochodzimy do pierwszego wspomnianego warunku, czyli woli samego piłkarza. By transfer stał się jakkolwiek realny, najpierw to sam 25-latek musi wyrazić swoją wolę, naciskając na władze "Los Colchoneros". A te mają wszystkie karty w swoich rękach, bo kontrakt Juliana Alvareza obowiązuje do 2030 roku, a zawarta w nim klauzula odstępnego opiewa na bagatela 500 mln euro.

    Drugi warunek to sytuacja finansowa w klubowym skarbcu FC Barcelona. Kluczowe jest to, by Katalończycy mogli działać w myśl zasady 1:1 finansowego fair-play, czyli w skrócie mogli wydawać tyle, ile zarabiają. A tu ważnym aspektem będzie ciągła renowacja Camp Nou, które już w przyszłym sezonie ma przyjmować na trybuny ponad 100 000 fanów, przynosząc tym samym gigantyczne korzyści finansowe. A pewne jest to, że w ewentualnej walce o Juliana Alvareza, prezes Joan Laporta musiałby sięgnąć głęboko do kieszeni.

    Zobacz również:

    Jude Bellingham w najlepszej XI roku FIFA The Best. Zabrakło Lewandowskiego i Raphinhi
    La Liga

    Pogardzili Lewandowskim, ale to nie koniec. Szokująca decyzja. W Madrycie się cieszą

    Kacper Dąderewicz
    Kacper Dąderewicz
      FC Barcelona - Elche CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports
      Piłkarz w czarnym stroju FC Barcelony z wyraźnym logiem sponsora, z bandażem na lewej dłoni, wykonuje gest rękoma w stronę twarzy, w tle rozmyte sylwetki oraz trybuny stadionu.
      Robert LewandowskiAFP
      Julian Alvarez
      Julian AlvarezAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja