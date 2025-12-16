Partner merytoryczny: Eleven Sports

Media: Rekord transferowy w Ekstraklasie? Czyste szaleństwo, na stole 5 milionów euro

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Wielkimi krokami zbliża się zimowe okienko transferowe. Ledwo co piłkarze zeszli z boiska, a już jest bardzo głośno o ambitnych planach Widzewa Łódź. Po nieudanej jesieni w tym klubie planują dokonać kolejnych głośnych transferów. Jak poinformował w "Misji Sport" Radosław Majdan, w najbliższym czasie możemy być świadkami pobicia rekordu transferowego w Ekstraklasie.

Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę na boisku, jeden z zawodników w niebieskim stroju wykonuje wślizg, a drugi w czerwonym stroju stara się utrzymać kontrolę nad piłką. W tle widoczni są inni zawodnicy oraz kibice.
Luis Palma i Juljan Shehu w walce o piłkęJAKUB PIASECKI / CYFRASPORTNewspix.pl

Letnie okienko transferowe w Ekstraklasie wywołało ogromną ekscytację wśród polskich kibiców. Liczne ruchy, duże kwoty wydane na nowych zawodników oraz świetna postawa naszych klubów w europejskich pucharach - to wszystko dawało obietnicę wielkiego skoku jakościowego w naszym futbolu. Po piłkarskiej jesieni jesteśmy znacznie mądrzejsi, część z ruchów transferowych już teraz można ocenić negatywnie. Szerzej o tym pisał na łamach Interii Sport Przemysław Langier.

Jednym z bardziej aktywnych klubów podczas "mercato" był Widzew Łódź. Klub zarządzany już przez Roberta Dobrzyckiego nie szczędził środków na kolejne ruchy transferowe, wydając latem aż siedem milionów euro.

Najwięcej, bo dwa miliony euro kosztowało sprowadzenie Andiego Zeqiriego. Niewiele mniej wydano na Mariusza Fornalczyka i Steliosa Andreou. Jesienią w Łodzi działo się bardzo dużo, lecz niekoniecznie cieszyło to kibiców. Szybko z Widzewem pożegnał się trener Zeljko Sopić. W tle kolejnych spotkań odbyła się "afera weselna", a finalnie z klubem pożegnał się również jego następca Patryk Czubak.

Zobacz również:

Marek Papszun i Leonardo Rocha
Ekstraklasa

Papszun jeszcze nie odszedł, a tu takie wieści. To może być wielki powrót do Rakowa

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

    Znów wielkie zakupy w Widzewie Łódź. Padła zapowiedź absolutnego rekordu transferowego

    Od 15 października łódzki klub prowadzi Igor Jovicević. Zatrudnienie Chorwata nie przyniosło przełomu, a efekt tego jest widoczny w tabeli Ekstraklasy. Na zakończenie 2025 roku Widzew znajduje się tuż nad strefą spadkową, mając tyle samo punktów co 16. w tabeli GKS Katowice.

    Widzew dokonał już pierwszego ruchu transferowego na rundę wiosenną. Do Łodzi trafi Christopher Cheng. Za lewego defensora norwerski Sandefjord miał otrzymać około 850 tysięcy euro. Łódzki klub ma również pozyskać Lukasa Leragera, który jeszcze niedawno grał w Lidze Mistrzów w barwach FC Kopenhaga. Jak okazuje się, ma to być dopiero początek. Nowymi informacjami w tej sprawie podzielił się Radosław Majdan.

    - W Widzewie w tym tygodniu zostanie pobity rekord transferowy. Klub ma wydać na prawoskrzydłowego 5 mln euro. Jest to kolejna przemyślana decyzja, co oznacza, że Robert Dobrzycki idzie nadal razem ze swoimi deklaracjami. Widzew w nowy rok wchodzi ze wzmocnieniami i energią zawodników, którzy przychodzą - zdradził Radosław Majdan podczas programu "Misja Sport" w "Przeglądzie Sportowym Onecie".

    Jeżeli taki ruch transferowy dojdzie do skutku, to pobity zostanie rekord transferowy w Ekstraklasie. Dotychczas za taki transfer uznawano sprowadzenie do Legii Warszawa Milety Rajovicia, co według portalu "Transfermarkt" miało kosztować stołeczny klub trzy miliony euro.

    Tak Lech Poznań radził sobie w ostatnich spotkaniach. "Widać, że ci zawodnicy dają dużo". WIDEOPolsat Box GoPOLSAT BOX GO

    Zobacz również:

    Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski
    La Liga

    Szczęsny wraca, a tu takie wieści. Nie do wiary, co dzieje się przed meczem

    Łukasz Olszewski
    Łukasz Olszewski
    Grupa piłkarzy w czerwonych strojach celebruje zdobycie bramki na boisku, otoczona rozemocjonowanymi kibicami na trybunach.
    Widzew ŁódźANDRZEJ ZBRANIECKIEast News
    Piłkarze dwóch drużyn ustawieni w rzędzie na murawie stadionu przed rozpoczęciem meczu, trybuny wypełnione kibicami ubranymi głównie na czerwono, widoczne flagi i maskotki drużyn.
    Stadion Widzewa wypełniony kibicamiWidzew Łódżmateriały prasowe
    Widzew Łódź
    Widzew ŁódźFOT. GRZEGORZ GALASINSKI/POLSKAPRESS/Polska Press/East NewsEast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja