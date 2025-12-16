Media: Rekord transferowy w Ekstraklasie? Czyste szaleństwo, na stole 5 milionów euro

Letnie okienko transferowe w Ekstraklasie wywołało ogromną ekscytację wśród polskich kibiców. Liczne ruchy, duże kwoty wydane na nowych zawodników oraz świetna postawa naszych klubów w europejskich pucharach - to wszystko dawało obietnicę wielkiego skoku jakościowego w naszym futbolu. Po piłkarskiej jesieni jesteśmy znacznie mądrzejsi, część z ruchów transferowych już teraz można ocenić negatywnie. Szerzej o tym pisał na łamach Interii Sport Przemysław Langier.

Jednym z bardziej aktywnych klubów podczas "mercato" był Widzew Łódź. Klub zarządzany już przez Roberta Dobrzyckiego nie szczędził środków na kolejne ruchy transferowe, wydając latem aż siedem milionów euro.

Najwięcej, bo dwa miliony euro kosztowało sprowadzenie Andiego Zeqiriego. Niewiele mniej wydano na Mariusza Fornalczyka i Steliosa Andreou. Jesienią w Łodzi działo się bardzo dużo, lecz niekoniecznie cieszyło to kibiców. Szybko z Widzewem pożegnał się trener Zeljko Sopić. W tle kolejnych spotkań odbyła się "afera weselna", a finalnie z klubem pożegnał się również jego następca Patryk Czubak.

Znów wielkie zakupy w Widzewie Łódź. Padła zapowiedź absolutnego rekordu transferowego

Od 15 października łódzki klub prowadzi Igor Jovicević. Zatrudnienie Chorwata nie przyniosło przełomu, a efekt tego jest widoczny w tabeli Ekstraklasy. Na zakończenie 2025 roku Widzew znajduje się tuż nad strefą spadkową, mając tyle samo punktów co 16. w tabeli GKS Katowice.

Od dłuższego czasu w mediach mówi się o kolejnej szarży Widzewa na rynku transferowym. Ten temat kilka dni temu poruszył Veljko Nikitović. Dyrektor sportowy Arki Gdynia zdradził, że Widzew planuje zimą wydać dziesięć milionów euro. Wszystko to oparł na danych zamieszczonych na platformie TransferRoom, gdzie kluby publikują swoje oczekiwania dotyczące transferów.

Widzew dokonał już pierwszego ruchu transferowego na rundę wiosenną. Do Łodzi trafi Christopher Cheng. Za lewego defensora norwerski Sandefjord miał otrzymać około 850 tysięcy euro. Łódzki klub ma również pozyskać Lukasa Leragera, który jeszcze niedawno grał w Lidze Mistrzów w barwach FC Kopenhaga. Jak okazuje się, ma to być dopiero początek. Nowymi informacjami w tej sprawie podzielił się Radosław Majdan.

- W Widzewie w tym tygodniu zostanie pobity rekord transferowy. Klub ma wydać na prawoskrzydłowego 5 mln euro. Jest to kolejna przemyślana decyzja, co oznacza, że Robert Dobrzycki idzie nadal razem ze swoimi deklaracjami. Widzew w nowy rok wchodzi ze wzmocnieniami i energią zawodników, którzy przychodzą - zdradził Radosław Majdan podczas programu "Misja Sport" w "Przeglądzie Sportowym Onecie".

Jeżeli taki ruch transferowy dojdzie do skutku, to pobity zostanie rekord transferowy w Ekstraklasie. Dotychczas za taki transfer uznawano sprowadzenie do Legii Warszawa Milety Rajovicia, co według portalu "Transfermarkt" miało kosztować stołeczny klub trzy miliony euro.

Widzew Łódź ANDRZEJ ZBRANIECKI East News

Stadion Widzewa wypełniony kibicami Widzew Łódż materiały prasowe

Widzew Łódź FOT. GRZEGORZ GALASINSKI/POLSKAPRESS/Polska Press/East News East News