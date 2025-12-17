Przestali pić miód. Niebezpieczna moda, 8 kilogramów w 3 miesiące

Po finale Srebrnego Kasku w Świętochłowicach ówczesny trener reprezentacji Polski Rafał Dobrucki zwrócił uwagę na jedno. Policzył, że trzech zawodników stojących na podium ważyło łącznie 150 kilogramów. Pokazał, że waga przekłada się w żużlu na wynik. Im mniej ciągnie motocykl, tym lepiej.

Bez farmakologii nie da się tego zrobić

- Czy to jest zdrowe, jak zawodnicy idą do dietetyka i pytają, jak spalić mięśnie, bo za dużo ważą - pytał nas wtedy Dobrucki, bo temat zbijania wagi w żużlu jest coraz większym problemem. Rok temu jeden z zawodników potrafił zgubić 8 kilogramów w trzy miesiące. - Bez farmakologii nie da się tego zrobić. To niemożliwe - zwrócił nam uwagę Dobrucki.

Coraz więcej osób w żużlu mówi, że zawodnicy korzystają z ozempicu. Kiedyś miliarder Elon Musk przyznał się, że dzięki temu schudł aż 13 kilo. Ozempic to lek zawierający semaglutyd i stosowany w leczeniu cukrzycy. Obniża apetyt, często prowadzi do utraty masy ciała. Jest podawany w tygodniowym zastrzyku. Problem w tym, że stosowanie go w celu odchudzania nie jest wskazane.

Cegielski mówi wprost: "Naiwny nie jestem"

- Jak mam być szczery, to nie słyszałem, żeby ktoś konkretnie stosował ozempic - mówi nam Krzysztof Cegielski, były żużlowiec, a obecnie ekspert Canal+. - Naiwny jednak nie jestem, a w kuchni z nikim nie siedzę. Jestem przekonany, że zawodnicy robią wiele, żeby wygrywać. Leki na schudnięcie są popularne, a oni mają ogromne kontrakty i wiele do zyskania, ale też do stracenia.

- To prawda, że zawodnicy zrobią może nie wszystko, ale bardzo dużo, żeby osiągnąć wynik - zauważa Dobrucki. - Od lat porównuję żużel ze skokami, bo w obu tych dyscyplinach waga gra rolę. Znam ozempic. Oczywiście kategorycznie niczego nie mogę stwierdzić, ale uważam, że powinniśmy coś zrobić, zanim będzie za późno. Zanim stwierdzimy, że któryś z zawodników cierpi na bulimię, anoreksję, czy jeszcze coś innego.

Pił miód, korzystał z chińskiej medycyny. "Teraz mamy bogatsze czasy"

Dobrucki od lat zabiega o rozwiązania, które sprawią, że waga nie będzie miał tak wielkiego znaczenia, jak obecnie. Mało kto jednak tego słucha, a pozostawieni samym sobie żużlowcy zwyczajnie robią, co mogą, żeby wygrywać. Biorą te rzeczy, które są skuteczne. - Pamiętam, że w wieku 25 lat i przy wzroście metr i 85 centymetrów ważyłem 63 kilo. Mało, bo dużo robiłem, żeby trzymać wagę. Jadłem niewiele i tylko dobrze. Piłem miód i różne wyciągi, korzystałem z medycyny chińskiej. Teraz mamy bogatsze czasy - zauważa Cegielski.

Czasy są bogatsze o rozwiązania z farmakologii. Kiedy Musk przyznał się do stosowania ozempicu, to był krytykowany, bo uważano, że jego słowa będą dla wielu zachętą. Branie ozempicu stało się modą wśród celebrytów, ale nie tylko. Teraz ozempic jest nazywany "Świętym Graalem" odchudzania, ale i też niebezpieczną modą.

Problem mógłby zostać szybko rozwiązany, gdyby lek pojawił się na liście substancji zabronionych przez POLADA. Tak jednak nie jest. - Produkty zawierające semaglutyd, jak ozempic, są w programie monitorującym WADA. Nie ma go na liście substancji zabronionych, a decyzja o ewentualnym wprowadzeniu go na listę zostanie podjęta po zakończeniu podjętych badań naukowych - mówi nam Michał Rynkowski, dyrektor POLADA.

Czy farmakologia zastąpiła siłownię? Tomasz Oszczepalski East News

Krzysztof Cegielski chciał być chudy, dlatego pił miód. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Trener kadry Rafał Dobrucki. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński