Trzęsienie ziemi w Fame MMA. Były polityk PiS wkracza do oktagonu

Walki typu freak fight show od kilku lat cieszą się w Polsce coraz większą popularnością i regularnie przyciągają przed ekrany setki tysięcy widzów. W klatkach największych organizacji oglądaliśmy już nie tylko zawodowych fighterów, ale także muzyków, aktorów, influencerów czy byłych sportowców. Formuła, w której liczą się emocje, rozpoznawalność i medialne konflikty, okazała się strzałem w dziesiątkę. Teraz do grona osób, które spróbują swoich sił w MMA, dołącza postać ze świata polityki - Przemysław Czarnecki.

Przemysław Czarnecki wystąpi na gali FAME 29

Czarnecki to były poseł Prawa i Sprawiedliwości, znany z wyrazistych, często radykalnych poglądów oraz licznych kontrowersji. W przeszłości wielokrotnie trafiał na nagłówki mediów nie tylko za sprawą działalności politycznej, ale również życia prywatnego. Przez pewien czas był związany z Marianną Schreiber, influencerką i celebrytką, która po rozstaniu z nim również znalazła się w centrum medialnych burz. Ich relacja była szeroko komentowana, a jej zakończenie otworzyło kolejny rozdział w życiu obojga.

Oficjalnie potwierdzono, że Przemysław Czarnecki zadebiutuje w klatce 26 stycznia podczas gali FAME MMA 29 w Tarnowie. Co ciekawe, Czarnecki nie jest pierwszym byłym partnerem Marianny Schreiber, który zdecydował się na wejście do świata freak fightów. Wcześniej w oktagonie jako zawodnik PRIME MMA wystąpił Piotr Korczarowski. Jego debiut zakończył się porażką przez dyskwalifikację, a już wkrótce stoczy kolejny pojedynek. Teraz jednak to Czarnecki znalazł się w centrum uwagi.

Rozwiń

Na razie nie wiadomo, z kim były poseł PiS skrzyżuje rękawice podczas swojego pierwszego występu w FAME MMA. Spekulacje jednak już trwają, a wielu kibiców liczy na starcie Czarneckiego z Korczarowskim, które z pewnością wywołałoby ogromne emocje. Organizatorzy zapowiedzieli także inne zestawienia na FAME 29, w tym walkę Dawida Załęckiego z Bartoszem Szachtą. Jedno jest pewne - debiut Przemysława Czarneckiego zapowiada się jako jedno z najgłośniejszych wydarzeń freak fightowej sceny w najbliższym czasie.

Podcast Olimpijski. Czy Piotr Lisek żałuje walki w Fame MMA? WIDEO INTERIA.TV INTERIA.TV

Marianna Schreiber i Przemysław Czarnecki Wojciech Olkusnik/East News East News

Przemysław Czarnecki (w środku) JACEK DOMINSKI Reporter

Przemysław Czarnecki MACIEJ KULCZYNSKI/Agencja SE East News