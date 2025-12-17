Partner merytoryczny: Eleven Sports

Trzęsienie ziemi w Fame MMA. Były polityk PiS wkracza do oktagonu

Oprac.: Amanda Gawron

Takiej informacji ze świata freak fightów nie spodziewał się chyba nikt. W środę 17 grudnia włodarze Fame MMA ogłosili, że podczas gali FAME 29 w oktagonie zobaczymy... Przemysława Czarneckiego. Były polityk PiS i ekspartner Marianny Schreiber zadebiutuje w klatce pod koniec stycznia. Jego rywala poznamy już wkrótce.

Mężczyzna w okularach i marynarce siedzi przy stole, z poważnym wyrazem twarzy. W tle widoczne są inne osoby, jednak są rozmyte i mniej wyeksponowane.
Przemysław CzarneckiGRZEGORZ KRZYZEWSKI / FotoNews Agencja FORUM

Walki typu freak fight show od kilku lat cieszą się w Polsce coraz większą popularnością i regularnie przyciągają przed ekrany setki tysięcy widzów. W klatkach największych organizacji oglądaliśmy już nie tylko zawodowych fighterów, ale także muzyków, aktorów, influencerów czy byłych sportowców. Formuła, w której liczą się emocje, rozpoznawalność i medialne konflikty, okazała się strzałem w dziesiątkę. Teraz do grona osób, które spróbują swoich sił w MMA, dołącza postać ze świata polityki - Przemysław Czarnecki.

Przemysław Czarnecki wystąpi na gali FAME 29

Czarnecki to były poseł Prawa i Sprawiedliwości, znany z wyrazistych, często radykalnych poglądów oraz licznych kontrowersji. W przeszłości wielokrotnie trafiał na nagłówki mediów nie tylko za sprawą działalności politycznej, ale również życia prywatnego. Przez pewien czas był związany z Marianną Schreiber, influencerką i celebrytką, która po rozstaniu z nim również znalazła się w centrum medialnych burz. Ich relacja była szeroko komentowana, a jej zakończenie otworzyło kolejny rozdział w życiu obojga.

Oficjalnie potwierdzono, że Przemysław Czarnecki zadebiutuje w klatce 26 stycznia podczas gali FAME MMA 29 w Tarnowie. Co ciekawe, Czarnecki nie jest pierwszym byłym partnerem Marianny Schreiber, który zdecydował się na wejście do świata freak fightów. Wcześniej w oktagonie jako zawodnik PRIME MMA wystąpił Piotr Korczarowski. Jego debiut zakończył się porażką przez dyskwalifikację, a już wkrótce stoczy kolejny pojedynek. Teraz jednak to Czarnecki znalazł się w centrum uwagi.

Na razie nie wiadomo, z kim były poseł PiS skrzyżuje rękawice podczas swojego pierwszego występu w FAME MMA. Spekulacje jednak już trwają, a wielu kibiców liczy na starcie Czarneckiego z Korczarowskim, które z pewnością wywołałoby ogromne emocje. Organizatorzy zapowiedzieli także inne zestawienia na FAME 29, w tym walkę Dawida Załęckiego z Bartoszem Szachtą. Jedno jest pewne - debiut Przemysława Czarneckiego zapowiada się jako jedno z najgłośniejszych wydarzeń freak fightowej sceny w najbliższym czasie.

Marianna Schreiber i Przemysław Czarnecki
Marianna Schreiber i Przemysław CzarneckiWojciech Olkusnik/East News East News
Grupa osób w garniturach i strojach biznesowych siedzi na sali posiedzeń, część z nich skupiona na rozmowie lub słuchaniu, jeden z mężczyzn korzysta z telefonu komórkowego.
Przemysław Czarnecki (w środku)JACEK DOMINSKIReporter
Młody mężczyzna w garniturze i okularach patrzy poważnie przed siebie, tło rozmyte z widocznymi budynkami i samochodami.
Przemysław CzarneckiMACIEJ KULCZYNSKI/Agencja SEEast News

