NHL. Pierwszy hat-trick Couture'a w play off

Hokeiści San Jose Sharks odnieśli drugie zwycięstwo nad Colorado Avalanche w półfinale Konferencji Zachodniej ligi NHL. We wtorek wygrali na wyjeździe 4:2, a bohaterem meczu był Logan Couture, który zdobył trzy gole. To jego pierwszy hat-trick w fazie play off.

W rywalizacji "best of seven" Sharks prowadzą 2-1. Do awansu brakuje im dwóch triumfów, rywalom - trzech.

Po pierwszej tercji "Rekiny" prowadziły 2:0 po bramkach Couture'a i Szwajcara Timo Meiera. W drugiej kontaktowe trafienie odnotował Nathan MacKinnon, zaś w 52. minucie wyrównał Matt Nieto. Radość gospodarzy nie trwała zbyt długo, ponieważ po 65 sekundach znów przegrywali. Gola uzyskał 30-letni Couture, który przypieczętował sukces swojej drużyny posyłając krążek do pustej bramki pół minuty przed końcową syreną.

Z dorobkiem 12 punktów (9 bramek + 3 asysty) Couture jest liderem klasyfikacji kanadyjskiej ligi NHL w play off.

"Jeszcze nie wygraliśmy serii z Avalanche, dlatego inne liczby mnie nie interesują. Mógłbym mieć zero punktów na koncie, ale jeśli zdobędziemy Puchar Stanleya, to będę najszczęśliwszym człowiekiem w szatni. Z drugiej strony mógłbym skłamać i powiedzieć, że ten hat-trick dla mnie nic nie znaczy, ale to było wyjątkowe" - przyznał Kanadyjczyk.

Powody do zadowolenia miał również Szwed Gustav Nyquist, który w poniedziałek został ojcem, a następnego dnia dwukrotnie asystował przy golach Couture'a.

Czwarte spotkanie odbędzie się w czwartek, także w Denver.

W innym wtorkowym meczu hokeiści Columbus Blue Jackets u siebie pokonali Boston Bruins 2:1 i w takich samych rozmiarach prowadzą w półfinale na Wschodzie.

Bramki dla "Niebieskich Kurtek" strzelili Boone Jenner (19.) i Matt Duchene (33.), a gola dla "Niedźwiadków" - Jake DeBrusk (40.). W ostatniej tercji goście oddali 15 strzałów, przy zaledwie siedmiu przeciwników, ale po raz kolejny bardzo dobrze bronił Rosjanin Siergiej Bobrowski.

Zdjęcie Logan Couture (nr 39) /AFP



Wyniki wtorkowych meczów drugiej rundy play off rywalizacji o Puchar Stanleya w hokejowej lidze NHL:

Konferencja Wschodnia:

Columbus Blue Jackets - Boston Bruins 2:1 (stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 2-1 dla Blue Jackets)

Konferencja Zachodnia:

Colorado Avalanche - San Jose Sharks 2:4 (stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 2-1 dla Sharks)