Wielka zmiana w najlepszej hokejowej lidze świata. Według doniesień zza oceanu klub z Arizony zostanie przeniesiony do Utah. Odbędzie się to w następujący sposób. Właściciel Coyotes Alex Meruelo sprzeda zespół z powrotem NHL, inkasując za to miliard dolarów. Natomiast od organizacji kupi go za 1,2 mld dolarów Ryan Smith, właściciel Utah Jazz, klubu NBA, i przeniesie hokejową drużynę do Salt Lake City.