Tyle pieniędzy dostaną Polacy za wyjście z grupy. Kwota robi wrażenie

32 drużyny w Katarze dostaną do podziału 440 milionów dolarów . Na razie FIFA wypłaciła wszystkim reprezentacjom po 1,5 mln dolarów na pokrycie kosztów.

Jeśli "Biało-Czerwoni" nie wyjdą z grupy, to zarobią dodatkowa 10 mln dolarów. Gdyby natomiast im się to udało, to dostaną o trzy miliony dolarów więcej.