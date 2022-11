- Według wielu obserwatorów Bereszyński był najlepszym polskim piłkarzem dwóch pierwszych spotkań. Nie ma się więc co dziwić, że od Bartka oczekiwaliśmy gry defensywnej pełnej skupienia i klasy, którą do tej pory prezentował. I chociaż zobaczyliśmy jej przebłyski, to nieco zabrakło regularności. Dodatkowo "Bereś" kilkukrotnie włączał się do ataków, ale nie przyniosło to żadnych rezultatów.

- To właśnie za sprawą Lewandowskiego kibice na całym świecie obserwowali polsko-argentyńską rywalizację. Jego pojedynek z Leo Messim budził olbrzymie emocje i nie ma się co dziwić - było to spotkanie być może dwóch najlepszych zawodników ostatnich trzech lat. "Lewy" po meczu z Arabią - w którym zdobył swojego pierwszego mundialowego gola - przyznał, że w głowie polskich piłkarzy otworzyły się klapki pozwalające grać jeszcze odważniej. Nawet jeśli tak się stało, to w pierwszej połowie nie miał okazji tego udowodnić, bo rywale go całkowicie odcięli od podań - momentami był podwajany, a nawet potrajany. Po przerwie robił co mógł, ale ostatecznie nie oddał choćby jednego strzału. Co tu kryć - Argentyńczycy znaleźli na niego sposób.