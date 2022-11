FIFA zabroniła Duńczykom nosić konkretnej koszulki w Katarze. Poszło o napis

MŚ 2022 w Katarze to prawdopodobnie jeden z najbardziej kontrowersyjnych (obok m.in. mundialu w Argentynie '78 ) turniejów piłkarskich w historii - choć nawet jeszcze się nie zaczął. Wszystko to dlatego, że bliskowschodnie państwo-gospodarz już od dawna było oskarżane o łamanie praw człowieka , a proceder ten zarzucono Katarczykom również w kontekście samej organizacji mistrzostw.

FIFA postawiła weto. Duńczycy nie wystąpią w koszulkach z napisem o prawach człowieka

"Czerwono-Biali" jednak postanowili podrążyć temat jeszcze od innej strony - wysłali do FIFA oficjalną prośbę o to, by na koszulkach treningowych zawodników Danii znalazło się hasło "Human rights for all" - "Prawa człowieka dla wszystkich". W czwartek ogłoszono jednak, że międzynarodowe stowarzyszenie odmówiło w tej sprawie.