Bici, molestowani i upokarzani w podziemnym więzieniu. Horror przed mundialem

Podczas gdy Katar przygotowuje się do organizacji mistrzostw świata, siły bezpieczeństwa przetrzymują i znęcają się nad osobami LGBT po prostu za to, kim są, najwyraźniej przekonane, że nadużycia sił bezpieczeństwa nie będą zgłaszane i będą poza jakąkolwiek kontrolą

Human Rights Watch: Osoby LGBT przetrzymywane w więzieniu w Katarze. Były bite, gnębione i molestowane

Mielić być tam narażeni na nękanie, poniżanie, molestowanie, słowne nadużycia, wymuszanie zeznań, brak dostępu do pomocy lekarskiej i prawnej, brak możliwości kontaktu z rodziną i przemoc fizyczną łącznie z kopaniem w brzuch i inne części ciała oraz uderzaniem pięściami, nieraz aż do pojawienia się krwi. Jedna z kobiet zeznała, że w wyniku brutalności funkcjonariuszy straciła przytomność , inna mówiła, że po wszystkim leczyła się na depresję.

"Zatrzymywali mnie dwukrotnie. Raz spędziłam dwa miesiące w samotnej celi pod ziemią, a raz sześć tygodni. Bili mnie codziennie i golili włosy . Zmusili mnie też do zdjęcia koszuli i zrobili zdjęcie piersi. Z powodu mojego zatrzymania cierpiałam na depresję. Do dziś miewam koszmary i boję się wyjść publicznych" - opowiadała jedna z ofiar.

Według Human Rights Watch zatrzymania mogą mieć "uzasadnienie" w katarskiej ustawie z 2002 roku o ochronie wspólnoty, która pozwala na tymczasowe zatrzymanie bez postawienia zarzutów lub procesu na okres do sześciu miesięcy, jeśli istnieją powody, by sądzić, że podejrzany mógł popełnić przestępstwo, w tym mógł " naruszyć moralność publiczną ". Katarscy funkcjonariusze mogli też powoływać się na tamtejszy kodeks karny. Zgodnie z artykułem 285, karze się seks pozamałżeński, w tym związki osób tej samej płci, karą do siedmiu lat więzienia.

"Rząd Kataru powinien wezwać do natychmiastowego zaprzestania tych nadużyć, a FIFA powinna nakłonić rząd Kataru do zapewnienia długoterminowej reformy , która chroni osoby LGBT przed dyskryminacją i przemocą" - nawołuje Younes.

Katarczycy pogrążają się tuż przed mundialem 2022

Organizacje alarmują: Katar w rażący sposób łamie prawa człowieka. Życie na budowach straciło tysiące osób

Wiadomo, że w trakcie prac związanych z budowami na mundial w Katarze zginęło wiele osób. Liczba nie jest prosta do oszacowania, bowiem tamtejsze władze zatajają fakty. Według danych "The Guardiana" życie na budowach w kraju-gospodarzu tegorocznych MŚ straciło co najmniej 6,5 tys. migrantów. Natomiast były to szacunki na grudzień 2020 roku. Wedle prawdopodobieństwa graniczącego z pewnością obecnie są znacznie wyższe.