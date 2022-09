Koszulki tej kadry to protest. „Mundial w Katarze kosztował tysiące żyć”

Wiele piłkarskich osobistości kwestionuje przyznanie organizacji najważniejszej piłkarskiej imprezy Katarowi. I to nie ze względu na upały, ale właśnie brak poszanowania praw człowieka. - To była niewolnicza praca. I nie tylko przy budowie stadionu, ale choćby na lotnisku. Widziałem w jakich strasznych warunkach ci ludzie, głównie chyba z Pakistanu czy z Indii, żyli. Pracowali za kilka dolarów przez cały dzień w upale sięgającym 45 stopni Celsjusza. Nigdy tego nie zapomnę - mówił Euzebiusz Smolarek.

Łamanie praw człowieka w Katarze

Podobnie mówił też Philipp Lahm, były reprezentant Niemiec. - Kwestia łamania praw człowieka powinna być jedną z najważniejszych podczas przyznawania prawa organizacji takiej imprezy. Jeśli dostaje ją kraj, który jest jednym z najgorszych w tej sprawie, to zaczynasz się zastanawiać, jakie były kryteria, by podjąć taką decyzję - podkreślał.

Do porządku dziennego nad łamaniem praw człowieka nie zmierza też przejść firma Hummel - sponsor techniczny reprezentacji Danii. Niedawno pokazała stroje w jakich zagrają Duńczycy w Katarze. Teraz wyjaśnili dlaczego zdecydowali się, by logo firmy i herb Duńskiego Związku Piłki Nożnej zlewały się z kolorem koszulek. Stroje mają wysłać dwie wiadomości.

Stonowane koszulki w proteście

"Inspirowało nas Euro 92. Chcieliśmy oddać hołd największemu sukcesowi piłkarskiemu Danii, ale także wyrazić protest przeciwko Katarowi i łamaniu praw człowieka. Dlatego stonowaliśmy wszystkie szczegóły dotyczące koszulek na Puchar Świata. Nie chcemy być widoczni podczas turnieju, który kosztował życie tysięcy ludzi. Wspieramy reprezentację Danii na całego, ale to nie to samo, co wspieranie Kataru jako gospodarza. Sport powinien łączyć ludzi." - to wpis na instagramie.

Przy zdjęciu czarnej koszulki, Hummel dodał: "To kolor żałoby, idealny na trzecią koszulkę Danii na mistrzostwa świata. To nasze oświadczenie na temat stanu praw człowieka w Katarze i traktowaniu pracowników emigrantów, którzy zbudowali stadiony na mundial w tym kraju."

W nowych koszulkach (czerwonych) Dania wystąpiła w ostatnim meczu Ligi Narodów z Francją (wygrana 2-0).