FIFA przed kluczowym wyborem. Od tego zależy los Marciniaka

Polski sędzia Szymon Marciniak podczas mistrzostw świata w Katarze pokazał się z bardzo dobrej strony i ma spore szanse na to, by jako pierwszy arbiter z naszego kraju sędziować, jako główny, finał mundialu. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Michał Listkiewicz, który dostąpił tego zaszczytu jako liniowy, przekonuje jednak, że decydujące o wyborze sędziów na to najważniejsze spotkanie nie będą umiejętności i dyspozycja, ale geopolityka.