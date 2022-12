Wyciekło nagranie z szatni Argentyńczyków. Skandaliczne zachowanie

Choć przed meczem sporo mówiło się o tym, że Chorwacja ma patent na Argentyńczyków i że może po raz drugi z rzędu awansować do finału mistrzostw świata, to jednak boiskowa rzeczywistość zweryfikowała te poglądy. Lionel Messi i spółka nie zostawili rywalom złudzeń, kto tego dnia jest lepszy i bez większych problemów wygrali 3:0, pewnie awansując do finału mistrzostw świata w Katarze.