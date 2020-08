Bohaterowie gali FEN 29 są już po oficjalnej ceremonii ważenia. Wszyscy zdołali zmieścić się w określonych limitach. Teraz przed nimi już tylko sobotnie walki. Transmisja wydarzenia na sportowych antenach Polsatu.

W rozpisce znalazło się dziesięć pojedynków. Emocje będą stopniowo rosły, a w walce wieczoru zobaczymy na szali pas kategorii półciężkiej. Powalczą o niego Adam Kowalski oraz Marcin Łazarz. Obaj byli w dobrych nastrojach na ceremonii ważenia.

- Nie wziąłem tej walki tak na ostatnią chwilę. Miałem 7-8 tygodni i cały czas byłem w treningu - przyznał ten drugi.



Z byłym zawodnikiem UFC zmierzy się Adrian Zieliński, który lubi walczyć w Ostródzie. Wygrał tutaj w przeszłości z Fabiano Silvą.

W kategorii piórkowej dojdzie do ciekawej konfrontacji Kamila Łebkowskiego z Kacprem Formelą. Z kolei w dywizji półśredniej Robert Bryczek zmierzy się z Jackiem Jędraszczykiem.

Wyniki ważenia przed galą FEN 29:

93,0 KG, MMA: Adam Kowalski (92,7) vs Marcin Łazarz (92,7)*

70,3 KG, MMA: Adrian Zieliński (70,8) vs Danillo Belluardo (70,8)

83,9 KG, MMA: Marcin Naruszczka (84,3) vs Marko Radakovic (84,2)

65,8 KG, MMA: Kamil Łebkowski (66,2) vs Kacper Formela (66,2)

77,1 KG, MMA: Jacek Jędraszczyk (77,5) vs Robert Bryczek (77,6)

120,2 KG, MMA: Grzegorz Ciepliński (115,3) vs Kamil Minda (114,9)

83,9 KG, MMA: Krystian Bielski (83,9) vs Seweryn Kirschhiebel (84,4)

120,2 KG, MMA: Kacper Miklasz (101,0) vs Paweł Biernat (110,0)

91 KG, K-1: Karol Łasiewicki (90,4) vs Mateusz Kopeć (91,2)

77,1 KG, MMA: Kamil Kraska (77,6) vs Piotr Golon (77,1)

*walka mistrzowska - nie ma tolerancji

We wszystkich walkach, prócz tych o pas mistrzowski, dopuszcza się tolerancję wagową 500 gramów.

Transmisja gali FEN 29 w sobotę od 18:15 w Polsacie Sport Fight, od 20:00 w Super Polsacie i od 22:30 w Polsacie Sport.