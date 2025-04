To miał być drobny uraz, tymczasem wielki niepokój. Nowe wieści ws. Lewandowskiego

Lewandowski musi czekać. Nie ma nic do powiedzenia

Pierwsze diagnozy mówiły o trzech tygodniach przerwy, co oznaczałoby ewentualny powrót na rewanżowy mecz półfinałowy z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów . Jak się jednak okazuje, wcale tak nie musi być. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl". - Lewandowski nie zagra w El Clasico. Hiszpańskie media podają, że będzie pauzował 2-3 tygodnie, ale tak naprawdę nikt nie jest w stanie to określić. To zwykłe strzelanie - rozpoczął dziennikarz.

- Robert Lewandowski będzie miał jeszcze kolejne badania, które sprecyzują jego czas powrotu na boisko. Dzisiaj nie wiemy, ile on będzie odpoczywał, ale to będzie co najmniej kilkanaście dni - dodał Włodarczyk. Kilkanaście dni od 24 kwietnia, gdy padły te słowa, sprawiają, że występ z Interem jest prawie niemożliwy. Spotkanie we Włoszech odbędzie się bowiem 6 maja, a więc za dokładnie 13 dni. Sformułowanie "co najmniej" użyte przez dziennikarza może z pewnością budzić jednak spory niepokój u kibiców "Blaugrany" oraz Hansiego Flicka.