Koncert Lewandowskiego, na ustach całego świata. W pojedynkę upokorzył Real Madryt

Robert Lewandowski na swoją markę pracował latami w Bundeslidze , ale świat piłki ma to do siebie, że występy w ligach krajowych nie mają takiego znaczenia, jak te na arenie międzynarodowej, a konkretnie w Lidze Mistrzów . Polak w historii swoich występów w tych europejskich rozgrywkach zanotował wiele naprawdę dużych i pamiętnych momentów, był także królem strzelców.

Historyczny występ Lewandowskiego. Real Madryt upokorzony w domu

Prawdziwe show obecnego kapitana reprezentacji Polski rozpoczęło się już w 8. minucie spotkania, gdy piłkę w pole karne gości posłał Mario Goetze. Niemiecki pomocnik swoim dośrodkowaniem odnalazł właśnie Lewandowskiego, a ten otworzył wynik meczu, zamykając akcję na dłuższym słupku. Jeszcze przed przerwą do remisu doprowadził wielki portugalski napastnik. Atmosfera na trybunach w Dortmundzie była więc dobra, ale nie tak euforyczna, jak kilkadziesiąt minut później.

"Lewy" był jednak w stanie krótkim zwodem minąć defensorów gości i wpakować futbolówkę pod samą poprzeczkę. Już w 55. minucie Polak miał na koncie trzy gole w rywalizacji z klubem, który jest absolutnym królem tych rozgrywek, a to wciąż nie był koniec koncertu, jaki tego wieczoru dawał Lewandowski kibicom na trybunach.

Swój wspaniały występ obecny napastnik FC Barcelona podsumował czwartym golem. Tym razem z wielkim spokojem wykorzystał rzut karny, podyktowany w 67. minucie i mógł pokazać do trybun na palcach słynną "czwórkę" do kibiców. Tym występem "Lewy" zapewnił swojemu zespołowi późniejszy awans do finału, a sobie miejsce na kartach historii.