Tomasz Fornal wycofał się z turnieju. Tym razem rozrywka musi poczekać

Fornal w środowym losowaniu trafił do grupy D, czyli powinien zagrać swoje pierwsze starcia w piątek. Nie zrobi jednak tego, bo w sobotę czeka go decydujący mecz półfinałowy PlusLigi. Jego udział byłby potwierdzony tylko w przypadku odpadnięcia po drugim spotkaniu przeciwko Wilfredowi Leonowi i spółce. Do tego jednak nie doszło. Zespół z Jastrzębia-Zdroju wyrównał w środę stan rywalizacji z Bogdanką LUK Lublin (1-1) i kwestia awansu do finału rozstrzygnie się w trzeciej konfrontacji. Sprawy zawodowe zmieniły więc plany 27-latka urodzonego w Krakowie.

Reklama