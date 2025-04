"To walka polityczna". Radosław Piesiewicz komentuje akcję CBA

W godzinach porannych 24 kwietnia agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego na zlecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku weszli do szesnastu miejsc, na terenie całej Polski, w tym również nieruchomości należących do Radosława Piesiewicza . Akcja służb związana była z podejrzeniami o "wystawianiu nierzetelnych faktur VAT poświadczających nieprawdę co do okoliczności, które faktycznie nie miały miejsca", co potwierdził rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński.

Piesiewicz chce współpracować ze służbami. "Liczę się ze wszelkimi możliwościami"

Jednocześnie nie kryje on zaskoczenia zaistniałą sytuacją, sugerując, że sprawa może mieć podłoże czysto polityczne. - Świadkowie w liczbie 90 też zostali przekazani do prokuratury i mam nadzieję, że poświadczą moją pracę. Korelacja jest niezwykła. Wczoraj odbyło się spotkanie u księcia Lubomirskiego. Tam też padła mocna deklaracja, że nie zrezygnuję z prezesury, bo zostałem wybrany w demokratycznych wyborach i nie mam sobie nic do zarzucenia. I zapraszam na wybory w 2027 r. I dzisiaj, coś niesamowitego, CBA weszło do domu mojego i moich rodziców oraz do siedziby PKOl-u. Niezwykła zbieżność i niestety walka polityczna. Minister Nitras wielokrotnie kłamał. Staraliśmy się to odkłamywać, ale nie jesteśmy w stanie. Nie wiem, o co mu chodzi. Dajmy pracować organom. Pamiętam, jak jednego z prezesów Orlenu też wyprowadzono hucznie, a niedawno okazało się, że jest niewinny. To walka polityczna. Miałem nieprzyjemność słuchać, co ten pan mówi i nie ma co komentować. Nie zniżam się do jego poziomu - tłumaczy prezes PKOL-u.