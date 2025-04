Świątek już czekała. Najsłynniejszy sędzia świata orzekł koniec meczu Andriejewej

WTA Madryt. Mirra Andriejewa zaczęła marsz po trzeci tytuł WTA 1000. Ogromne kłopoty po dobrym początku meczu

Podobnego scenariusza można się było spodziewać dzisiaj, na najważniejszym obiekcie w kompleksie Caja Magica. Bouzkova wygrała losowanie, zarządzonego przez słynnego arbitra Kadera Nouniego i początkowo były to jej jedyny sukces. Na korcie bowiem rządziła i dzieliła 17-latka, w pierwszych trzech gemach oddała rywalce zaledwie trzy punkty. Swietnie serwowała, Czeszka nie miała nic do powiedzenia.Mirra uzyskała też break pointa na 4:0, zmarnowała go. A później na 5:1. Historia się powtórzyła, a w grę młodej Rosjanki wkradła się zaskakująca bezradność. Potworne nerwy, psucie co drugiej akcji w bardzo prosty sposób. Dała Bouzkovej nadzieję, a Czeszka skorzystała z szansy. Odrobiła stratę przełamania, serwowała po 4:4, przegrała jednak tego gema po zaciętej walce. A później przegrała seta 3:6.