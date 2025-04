Gwiazda Falubazu igra z ogniem. Tak może zaoszczędzić wielką kasę

Leon Madsen w dwóch pierwszych meczach miał wystąpić na silnikach tuningowanych przez fabrykę GM-a, czyli bezpośrednio producenta tych włoskich silników. To zaskakująca informacja, bo przecież w żużlu regułą jest, że zawodnicy po zakupie jednostki napędowej oddają ją do tuningu tak, aby wymienić i usprawnić odpowiednie podzespoły, które umożliwią wyciśnięcie jeszcze więcej z tego silnika.

W co gra Leon Madsen? Duńczyk zaskoczył wszystkich

Inna sprawa, że trudno zakładać, aby Duńczyk rzucił wszystko, co do tej pory działało i postawił na kompletnie niesprawdzone silniki. - Nie chce mi się wierzyć, że zdecydował się świadomie startować na silnikach, które są po prostu wolniejsze. Musiał sprawdzić je na treningach i mieć pewność, że są wystarczająco szybkie. A to, że w lidze nie wyszło, to już inna sprawa - mówi nam anonimowo jedna z osób ze środowiska.

Cegielski mówi, że żużel potrzebuje takich rozwiązań

O ile w rywalizacji z najlepszymi silniki tuningowane przez GM-a mogą nie zdawać egzaminu, o tyle może to być świetne rozwiązanie dla zawodników z drugiej rzędu, którzy na co dzień borykają się z olbrzymi kosztami.

- Rozmawiałem o tym z prezesem PGE Ekstraligi wiele miesięcy temu. Te silniki miały pojawić się w Polsce do prób, testów przez najlepszych zawodników - mówi nam Krzysztof Cegielski, przedstawiciel zawodników. - Myślę, że jest to przyszłość, jeśli silniki będą tańsze, wytrzymywać dłużej, to co najmniej na poziomie Krajowej Ligi Żużlowej wszyscy powinni jeździć na takim sprzęcie. To jest liga albo dla początkujących, albo dla zawodników, którzy kontynuują swoje kariery jeżdżąc średnio raz w tygodniu już na niższym poziomie. Oni nie potrzebują niczego innego, a przepłacają za silniki, opony i wiele innego osprzętu. W tej lidze powinniśmy wprowadzić wiele ograniczeń sprzętowych dotyczących korzystania z tańszych produktów. Nie wiem, dlaczego to się nie dzieje. Trzeba tej lidze po prostu ulżyć.