Gorąco przed hitowym starciem z Hallem. Tak Anglicy nazwali Pudzianowskiego

Miał być debiut w Fame MMA, a zamiast tego kibice dostaną hitowe starcie z Eddiem Hallem. Mariusz Pudzianowski ujawnił niedawno, że był bliski podpisania kontraktu i stoczenia pojedynku w federacji freakfightowej. Na ostatniej prostej negocjacje jednak upadły i nie doszło do jego walki na Fame MMA, co rozczarowało spore grono kibiców.

Nie Fame MMA, za to hit w KSW. Mariusz Pudzianowski wraca do oktagonu

W ramach "rekompensaty" obejrzymy w najbliższym czasie "Pudziana" w KSW i to w walce z dużo poważniejszym rywalem, aniżeli patocelebryci, czy influencerzy. 48-latek wejdzie do oktagonu z Eddiem Hallem , który w 2017 roku zdobył tytuł najsilniejszego człowieka świata. Ponadto wsławił się niezwykłymi rekordami siłowymi. Jako pierwszy człowiek w historii wykonał martwy ciąg na 500 kg , a w swojej topowej formie wyciskał sztangę o wadze 280 kg.

- Dorastałem, oglądając Mariusza Pudzianowskiego. Był jednym z moich idoli. Nasza walka będzie starciem dwóch najsilniejszych tytanów na świecie. Poleje się krew. Potrafię ostro przyłożyć, wiem, że mogę go znokautować - prowokował lekko przed starciem Pudzianowskiego Hall.

Anglicy szumnie zapowiadają walkę Pudzianowski - Hall. Tak nazwali Polaka

~ zapowiada walkę "The Sun"

- Hall zadebiutuje w ten weekend jako zawodowy zawodnik mieszanych sztuk walki w potężnej walce wręcz ze znaną twarzą - dodano w odniesieniu do sławy, jaką nie tylko w Polsce zdobył Pudzianowski

Doświadczenia obu zawodników nie ma nawet co porównywać. "Pudzian" ma za sobą już 27 pojedynków, z czego wygrał 17. Eddie Hall do tej pory miał okazję tylko raz sprawdzić się w oktagonie i to w formule freakfightowej. Podczas World Freak Fight League 1 zawalczył z braćmi Neffati i wygrał, mimo że musiał odpierać ataki dwóch rywali naraz. Ta sztuka podczas ostatniej gali Fame nie udała się przeciwko braciom Marcinowi Najmanowi.