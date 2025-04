Gwiazda Realu zakończyła sezon. Ależ cios tuż przed finałem z Barceloną

Smutny sezon Camavingi. Tylu problemów zdrowotnych jeszcze nie miał

Zakończył swoją czwartą kampanię w barwach "Królewskich" z bilansem 34 meczów, dwoma golami i dwiema asystami, a także niestety czterema urazami. Ten najnowszy zabierze mu co najmniej 9 spotkań (13, jeśli "Los Blancos" dojdą w Stanach Zjednoczonych do finału). Poprzednie trzy kontuzje spowodowały pauzę w aż 23 konfrontacjach Realu i reprezentacji Francji. To zastanawiające, bo przez wcześniejsze trzy lata w stolicy Hiszpanii miał tylko dwa urazy wymuszającą przerwę dłuższą niż kilka dni: dwa tygodnie w październiku 2021 r. i ponad sześć tygodni od listopada 2023 r. do stycznia 2024 r.