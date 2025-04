Michalczewski pełen obaw przed walką Szpilki. Zwraca uwagę na jedno

Artur Szpilka przez długi czas odnosił sukcesy jako pięściarz. W 2022 roku dość niespodziewanie zdecydował się jednak na przejście na MMA. Wówczas zadebiutował w oktagonie podczas KSW 71 i pokonał Serhija Radczenko. Jeszcze w tym samym roku "Szpila" spróbował swoich sił we freak fightach i zmierzył się z Denisem Załęckim podczas gali High League 4. I tym razem cieszył się z triumfu. Kolejny udany występ pochodzący z Wieliczki fighter zaliczył podczas gali XTB KSW 83: Colosseum 2, kiedy to w klatce stanął do walki z Mariuszem Pudzianowskim i pokonał byłego strongmana przez TKO w drugiej rundzie.

