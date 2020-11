Edgar Davalos (11-0, 4 KO, 3 SUB) będzie nowym rywalem Kacpra Formeli (10-4, 4KO, 3 SUB) podczas gali FEN 31: LOTOS Fight Night, która odbędzie się 28 listopada. Limit wagowy w tym pojedynku to 69 kilogramów. Arnold Quero nie wystąpi w Łodzi, gdyż doznał kontuzji - informuje polsatsport.pl

Wyłącznie na platformie fenmma.tv wydarzenie można będzie obejrzeć w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia gali. Dostęp PPV można także nabyć na Cyfrowym Polsacie oraz Ipla.tv. Cena PPV na FEN 31: LOTOS Fight Night to 40 złotych.

Davalos pochodzi z Paragwaju i ma 25 lat. W swoim piątym zawodowym pojedynku znokautował w 1. rundzie Briana Flamengo. W późniejszych startach wygrał przez techniczny nokaut z Sergio Orozco i Cleversna Grigoleto. Przedostatnią ofiarą Urusa był Tiago Golart, który został poddany przez duszenie zza pleców w premierowej odsłonie. Później Davalos na pełnym dystansie pokonał jednogłośną decyzją sędziów Amauricio Galvao Pinheiro.

Formela ze znakomitej strony pokazał się kibicom FEN podczas gali z numerem 29, gdy znokautował w bardzo widowiskowy sposób doświadczonego Kamila Łebkowskiego i zgarnął za to bonus od federacji. Spośród 10 zwycięstw zawodnik trenujący w Mighty Bulls Gdynia 7 zakończył przed czasem trzykrotnie poddając swoich przeciwników i czterokrotnie ich nokautując. W grudniu 2018 roku Formela podczas gali RWC 1 decyzją sędziów zwyciężył z Sebastianem Rajewskim. Wcześniej w 1. odsłonie znokautował Adama Brzezowskiego. W debiucie na FEN przegrał minimalnie decyzją sędziów z Łukaszem Charzewskim. Ten bój został wybrany najlepszym pojedynkiem podczas całej gali - informuje polsatsport.pl

Zdjęcie Formela zmierzy się z Davalosem na FEN 31 / Polsat Sport

