Nie tak polscy kibice wyobrażali sobie start Polaków podczas zawodów Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Honor naszej reprezentacji uratował znakomity występ Pawła Wąska, który był 10. Dla zawodnika WSS Wisły to najlepszy wynik w trakcie niemiecko-austriackiego turnieju w karierze, a także drugi najlepszy wynik w Pucharze Świata (w 2020 roku był szósty w słabo obsadzonym konkursie w Niżnym Tagile - przyp. red). Poza tym punktował tylko Jakub Wolny, który zajął 30. lokatę. Aleksander Zniszczoł był 36., a Piotr Żyła 41 . Nic zatem dziwnego, że trener Thomas Thurnbichler musiał zmierzyć się z pytaniami o przyczyny tak słabej dyspozycji polskich skoczków.

Thurnbichler mówi otwarcie o przyczynach kryzysu. Tyle że znów słyszymy to samo

Trener polskiej kadry został zapytany o to, dlaczego Paweł Wąsek musiał ratować naszą reprezentację przed katastrofą i jakie są przyczyny tak słabej dyspozycji pozostałych zawodników.

- Mówimy o tym od roku. W tamtym roku mówił pan chyba to samo - zwrócił uwagę dziennikarz.

- Jeżeli zawodnik nie jest zrelaksowany, to my nie możemy zbyt wiele zrobić. My przekazujemy im uwagi, sugestie, a oni muszą wykonać swoją pracę. Ja za nich nie usiądę na belce startowej - odparł szkoleniowiec.