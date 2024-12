Polak wysłał wotum nieufności? Thurnbichler w potrzasku. "Dlaczego tak?"

Zniszczoł zasiał ziarno niepewności. Prosto po konkursie

- Słabo, no jest słabo - zaczął nasz reprezentant. - Teraz trzeba sobie postawić pytanie, dlaczego? Dlaczego tak, a nie inaczej? To jest bardzo dobre pytanie - dodał po chwili, zachowując przy tym charakterystyczny uśmiech, ale pozostawiając także bardzo duże pole do interpretacji tej wypowiedzi.

30-latek przedstawił oczywiście także swoją analizę tego, co mu na skoczni dziś nie wyszło. - Na pewno nie był to skok odpuszczony, ale bardzo spóźniony. Podejścia do skoków nie zmieniamy, ale te próby są z błędami, które trzeba wyeliminować. Być może za dużo jest tego szukania. Po prostu, gdy wejdę na skocznię i wyjdzie mi pierwszy skok, to trzeba to kontynuować, a nie szukać... ale zrób to tak, albo jeszcze inaczej - dodał 36. skoczek niedzielnego konkursu w Oberstdorfie.