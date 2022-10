AS Monaco - FC Nantes 4-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sport) WIDEO |

Bramki: 2. Embolo, 6. Ben Yedder (Embolo), 28. Ben Yedder (Golovin), 62. Ben Yedder (kar.) – 79. C. Henrique (sam.)



AS Monaco: Nübel – Vanderson (66. Maripán), Disasi, Badiashile (66. Sarr), C. Henrique – Diatta, You. Fofana (70. Matazo), Camara III, Golovin (66. Minamino) – Embolo (46. Volland), Ben Yedder (C).



Rezerwowi: Didillon – Akliouche, Boadu, Jakobs.

Trener: Phillipe Clement



FC Nantes: Lafont (C) – Castelletto (30. Corchia), Girotto, Pallois – Appiah, M. Sissoko (66. Doucet), Chirivella, Merlin – Guessand (78. Bamba II), Ganago (65. Blas), Simon (65. Mohamed).



Rezerwowi: Descamps, Petrić – Coco.

Trener: Antoine Kombouare