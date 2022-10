Paris Saint-Germain - OGC Nice 2-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sport) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Bramki: 29. Messi, 83. Mbappé (Mukiele) – 47. Laborde



Paris Saint-Germain FC: Donnarumma – Mukiele, Marquinhos (C), Ramos – Hakimí, Vitinha, Ruiz (72. Sanches, 88. Danilo Pereira), Bernat (59. N. Mendes) – Messi (88. Sarabia) – Ekitike (59. Mbappé), Neymar.



Rezerwowi: Navas – Bitshiabu, Soler, Zaire-Emery.

Trener: C. Galtier.



OGC Nice: Schmeichel – Atál (76. Lotomba), Viti, Dante (C), Bard – Rosario, Lemina (76. Beka Beka) – Barkley (62. Pépé), Ramsey (62. Thuram), Diop – Laborde (84. Delort).

Rezerwowi: Bulka – Sörensen, An. Mendy, Brahimi.

Trener: L. Favre.