Przemysław Frankowski z golem. Lens -Monaco w Eleven Sports. WIDEO

RC Lens: Faríñez – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, S. Fofana, C. Doucouré, Clauss – Costa, Sotoca – Kalimuendo.

Rezerwowi: Pandor – Berg, Cahuzac, Ganago, Haidara, C. Jean, Machado, W. Saïd, Wooh.

Trenér: Haise

AS Monaco: Nübel – C. Henrique, Badiashile, Aguilar, Tchouaméni – Y. Fofana, Vanderson – Volland, Golovin, Ben Yedder – Disasi.

Rezerwowi: Majecki – Boadu, S. Diop, Jean Lucas, Maripán, Martins, Matazo, D. Sidibé.

Trenér: Clement