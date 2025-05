18-latek szturmem podbija F1. Jego ukochana też jest sportsmenką

Kiedy w ubiegłym roku Mercedes ogłosił podpisanie kontraktu z Kimi Antonellim, media zastanawiały się, czy niespełna 18-letni Włoch będzie w stanie godnie zastąpić Lewisa Hamiltona w "Srebrnych Strzałach". Wszak przyszło mu bowiem zasiąść w fotelu niegdyś należącym do siedmiokrotnego mistrza świata. Pochodzący z Bolonii kierowca wyścigowy nie ma aż tak bogatego doświadczenia, jak inni tegoroczni debiutanci. W porównaniu do wielu rywali "przeskoczył on Formułę 3" i po zdobyciu mistrzostwa w Formula Regional European Championship oraz Formula Regional Middle East Championship w 2023 roku przeszedł on prosto do Formuły 2. Tam spisywał się na tyle dobrze, że to właśnie jemu Toto Wolff postanowił zaproponować fotel w Mercedes-AMG Petronas F1 Team. Reklama

Kimi Antonelli szybko rozwiał wątpliwości co do słuszności decyzji Toto Wolffa. W Formule 1 włoski kierowca wyścigowy radzi sobie bowiem bez zarzutu. Ba, spisuje się on doskonale nawet na tle najbardziej doświadczonych rywali. Obecnie jest on bowiem szósty w klasyfikacji generalnej kierowców i wyprzedza m.in. swojego poprzednika i jednego z najlepszych kierowców F1 w historii, Lewisa Hamiltona.

Kimi Antonelli zakochany po uszy w czeskiej sportsmence. Kim jest Eliska Babićkova?

Podczas weekendu w Miami o Antonellim znów zrobiło się głośno. 18-latek został bowiem najmłodszym zdobywcą pole position w historii F1. To właśnie z pierwszej pozycji Włoch startował będzie w sobotnim sprincie. Nie jest to jednak jedyny sukces kierowcy Mercedesa. Podczas piątkowych kwalifikacji do sprintu pobił on bowiem rekord toru. Od tej pory wynosi on 1:26.482.

W odnoszeniu coraz to większych sukcesów młodego kierowcę wyścigowego wspiera jego ukochana - Eliska Babićkova. Czeszka i Włoch zaczęli spotykać się w październiku 2023 roku, a połączyła ich... miłość do sportów motorowych. Urodzona w miejscowości Vracov 19-latka od długiego już czasu rywalizuje w kartingu, a na swoim koncie ma m.in. triumf w klasie Original Kark Mistrzostw Włoch w Kartingu w 2023. Reklama

Eliska Babićkova ceni sobie prywatność i raczej sporadycznie korzysta z mediów społecznościowych. Na swoich profilach w sieci dzieli się głównie kadrami z zagranicznych wyjazdów. Chętnie towarzyszy ona także ukochanemu podczas weekendów wyścigowych. Obecna była m.in. na Grand Prix Arabii Saudyjskiej.

