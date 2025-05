Niespodziewane rozstanie z Barceloną? Flick pod ścianą, sprawa na ostrzu noża

Ostatni tydzień w Barcelonie upłynął pod kątem rywalizacji z Interem Mediolan w półfinale Ligi Mistrzów, a także zamieszaniem związanym z obsadą bramki. Hansi Flick oficjalnie przed rywalizacją z Realem Valladolid w La Liga zapowiedział, że szansę od pierwszych minut otrzyma wracający po kontuzji Marc-Andre ter Stegen . Pokrywa się to w czasie z wyraźnie słabszą formą Wojciecha Szczęsnego .

Zamieszanie w Barcelonie, wszystko przez powrót Ter Stegena. Trudny czas dla Szczęsnego

Polak w ostatnich meczach zaliczył kilka wpadek. Nie zebrał pozytywnych not ani za rywalizację z Borussią Dortmund, ani z Celtą Vigo, a już tym bardziej po remisie 3:3 z Interem Mediolan. Dość powiedzieć, że to właśnie 35-latka obarczono największą winą za brak zwycięstwa , a w opinii lwiej części ekspertów był najsłabszym ogniwem "Blaugrany" . Lepiej oceniono nawet zmienionego w przerwie Gerarda Martina.

Szczęsnemu zarzuca się przede wszystkim bierność przy stałych fragmentach gry i zbyt częste błędy w ocenie sytuacji. Narracja wokół jego osoby uległa na przestrzeni tygodni sporej zmianie. Obecnie panuje przekonanie, że to Ter Stegen w przyszłym sezonie powinien być numerem jeden w bramce , a "Tek" tylko jego zmiennikiem.

Hansi Flick musi ostatnio mierzyć się z wieloma problematycznymi kwestiami. Do tego tuż przed ligowym meczem w Valladolid z Hiszpanii nadciągnęły niepokojące z jego perspektywy wieści. Latem może stracić on jednego z istotniejszych zawodników.

AP / © 2025 Associated Press

Flick: „Lewandowski może wrócić szybciej, niż myśleliśmy. WIDEO / AP / © 2025 Associated Press

FC Barcelona straci jedną z gwiazd? Frenkie de Jong na celowniku Liverpoolu

Redakcja "Fichajes" przekazała, że Liverpool szykuje ofertę transferową opiewającą na 40 milionów euro za Frenkiego de Jonga. Arne Slot postrzega Holendra za brakujący element układanki w środku pola i przekazał kierownictwu "The Reds", że chciałby postarać się o wyciągnięcie go z Barcelony. A to wobec jej problemów finansowych wcale nie musi okazać się zbyt problematyczne.