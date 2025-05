Kłopoty Zmarzlika, fatalna pomyłka. Tego mu nie wybaczyli

Kłopoty Bartosza Zmarzlika tuż przed inauguracją cyklu Grand Prix. Choć Polak wygrał sprint i zgarnął dodatkowe 4 punkty do klasyfikacji, to w nagrodę wybrał numer startowy jako... ostatni. A to dlatego, że kiedy reszta znalazła się już na miejscu, Zmarzlika po prostu nie było.

Zmarzlik spóźnił się i zapłacił najwyższą cenę

30-latek spóźnił się i otrzymał numer trzeci. Zmarzlik próbował tłumaczyć się spełnianiem obowiązków medialnych, czyli udzielaniem wywiadów. Szefostwo pozostało jednak nieugięte i aktualny mistrz świata wylądował na samym końcu kolejki. Reklama

Zdaniem żużlowców jest to najgorszy możliwy numer, bo dwukrotnie staje się na trzecim polu. Ponadto na początku zawodów trzykrotnie startuje się z pól zewnętrznych, kiedy teoretycznie najlepsze są wówczas pola wewnętrzne. Kiedy ta tendencja ulega zmianie, to wtedy przechodzi on na pierwsze i drugie pole.

Sprawa może nie być aż tak problematyczna, kiedy pozna się nowe zasady Grand Prix. Po rundzie zasadniczej do finału przechodzi najlepsza dwójka. Następnie zawodnicy z miejsc 3-10 rozgrywają dwa biegi ostatniej szansy. Tylko zwycięzcy przechodzą z nich do finału. Tutaj jednak wybór odpowiedniego kasku może stanowić niemały kłopot dla Zmarzlika. Ta wpadka może go więc kosztować brakiem awansu do finału.

Lista startowa GP Niemiec w Landshut:

1. Daniel Bewley (Wielka Brytania) #99

2. Jan Kvech (Czechy) #201

3. Bartosz Zmarzlik (Polska) #95

4. Fredrik Lindgren (Szwecja) #66

5. Robert Lambert (Wielka Brytania) #505

6. Dominik Kubera (Polska) #415

7. Jason Doyle (Australia) #69

8. Anders Thomsen (Dania) #105

9. Andrzej Lebiediew (Łotwa) #29

10. Jack Holder (Australia) #25

11. Mikkel Michelsen (Dania) #155

12. Kai Huckenbeck (Niemcy) #744

13. Brady Kurtz (Australia) #101

14. Max Fricke (Australia) #46

15. Martin Vaculik (Słowacja) #54

16. Erik Riss (Niemcy) #16

17. Kevin Woelbert (Niemcy) #17

18. Valentin Grobauer (Niemcy) #18 Reklama

Bartosz Zmarzlik / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

Runda Grand Prix w Landshut. Zawodnicy wychodzą na prezentację. / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

Bartosz Zmarzlik / AFP