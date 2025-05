0.04 sekundy, Skrzyszowska lepsza od mistrzyni świata. Piękny rewanż w Chinach

Diamentowa Liga. Drugi start Pii Skrzyszowskiej w Chinach. Lepszy czas i gorsze miejsce niż w Xiamen

Po zawodach w Xiamen Skrzyszowska nie ukrywała, że dla niej tak wczesne występy, wtedy jeszcze w kwietniu, to w pewnym sensie eksperyment. Wcześniej była na zgrupowaniu w RPA, trudno w takiej sytuacji liczyć na zejście w okolice 12,5 s, a tak przecież trzeba biegać w rywalizacji z najlepszymi na świecie. No i nigdy dotąd nie zaczynała sezonu tak wcześnie, rok temu pobiegła w Dosze niemal w połowie maja. - Liczyłam, że uda się uzyskać czas w okolicach 12,7 s, ale nie jest źle. Popełniłam błędy techniczne w trakcie - mówiła wtedy Polka, która tym razem nie szykuje życiowej dyspozycji na lipiec, ale wrzesień. To wtedy odbędą się mistrzostwa świata w Tokio.