Ostatnie lata kariery Pauli Badosy naznaczone były licznymi kontuzjami. Z powodu nieustannych problemów zdrowotnych Hiszpanka musiała wycofać się z wielu prestiżowych turniejów, przez co nie udało jej się na dłużej zasiąść na szczycie. A miała ku temu zarówno potencjał, jak i możliwości. Przez krótki czas była jednak notowana na drugim miejscu w rankingu WTA.

Problemy Pauli Badosy się nie kończą. Dramatyczne wyznanie ws. końca kariery

W ostatnich tygodniach problemy zdrowotne znów dały o sobie znać. W Meridzie Badosa musiała kreczować w ćwierćfinale, przez co odpadła z rywalizacji z Darią Saville. Po zwycięstwach nad Victorią Mboko i Clarą Tauson nie wyszła nawet do rywalizacji z Alexandrą Ealą w Miami. Powód? Kolejny uraz. Tym samym Filipinka została nagrodzona walkowerem i awansem do kolejnej rundy. Reklama

27-latka znalazła się na liście startowej do prestiżowego turnieju w Madrycie, jednak i z niego musiała ostatecznie zrezygnować. W komunikacie skierowanym do kibiców poinformowała, że silny ból uniemożliwia jej rywalizację na najwyższym poziomie. Przed finałem nadała ze stolicy Hiszpanii dramatyczną wiadomość. W rozmowie z "Eurosportem" wyjawiła, że może zostać zmuszona do przedwczesnego zakończenia kariery.

- W Miami pamiętam, że czułam się bardzo dobrze w pierwszym meczu, przez cały tydzień rozgrywałam sety bez problemu, ale od szóstego gema poczułam ukłucie i zupełnie się rozstroiłam. Jestem bardzo emocjonalną osobą, nie wiedziałam, czy to ukłucie to coś poważnego, czy to stres, czy może tylko zły ruch - w takich momentach czujesz się zagubiona. Wtedy pomyślałam: albo się poddaję, albo próbuję grać dalej. Oczywiście często, gdy się nie poddajesz, robisz sobie jeszcze większą krzywdę - stwierdziła Paula Badosa. Reklama

Wiem, że młodo przejdę na emeryturę i następnego dnia pójdę prosto na salę operacyjną. Zdaję sobie z tego sprawę z przebiegu mojej kariery, a także stanu moich pleców ~ dodała Hiszpanka

Nagłe wycofanie z WTA Madryt, Badosa wszystko wytłumaczyła. "Próbowałam"

Badosa wolała nie ryzykować pogorszenia stanu zdrowia występem w Madrycie. Jak wyznała, z bólem serca zrezygnowała ze startu w ojczyźnie. Jej stan zdrowia z pewnością jest powodem do smutku dla jej bliskiej przyjaciółki - Aryny Sabalenki. Białorusinka nie raz pocieszała ją na korcie i służyła wsparciem.

- Próbowałam do samego końca, ale jeśli budzę się z bólem... to co mam zrobić? Jeśli tu zagram, zrobię sobie jeszcze większą krzywdę, a to oznacza, że już nie wystarczy zastrzyk przeciwbólowy - mogłoby się skończyć tym, że musiałabym pauzować kolejne dwa miesiące, więc nie zobaczylibyście mnie aż do US Open [...] Nie chciałam takiego ryzyka, uważam, że dobrze postąpiłam, chciałam wracać stopniowo. W stanie, w jakim byłam, wejście na kort w tym tygodniu nie dawało mi nawet pewności, że dokończę pierwszy mecz - a to rani mnie bardziej niż brak gry - dodała.

Gwiazda ma świadomość, że uraz pleców, z jakim od dawna się zmaga, jest tym z gatunku przewlekłych. Bez operacji całkowite jego zaleczenie może okazać się niemożliwe. Mimo to Hiszpanka stara się odwlekać w czasie decyzję o pójściu "na stół operacyjny", choć ma świadomość, że może się to wiązać z coraz częstszymi wycofaniami. Reklama

