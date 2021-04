Ligue 1. Czerwona kartka dla Tiago Djalo i Neymara (ELEVEN SPORT). Wideo WIDEO |

Ligue 1 - 31. kolejka

W meczu pomiędzy PSG - Lille doszło do sytuacji, w której sędzia pokazał czerwoną kartkę zarówno Tiago Djalo jak i Neymarowi. Jak do tego doszło? Tuż przed ostatnim gwizdkiem arbitra Tiago Djalo starł się z Neymarem, który odepchnął go, gdy ten podnosił piłkę poza polem gry. Obaj piłkarze otrzymali po żółtej kartce, a że mieli już po jednej na koncie, musieli opuścić plac gry.