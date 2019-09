Ligue 1. Miał zostać w Interze, będzie grał dla PSG. Wanda Icardi kłamała? Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W ostatnim dniu okienka transferowego Mauro Icardi przeniósł się z Interu Mediolan do PSG. Razem z nim do Paryża przeprowadzi się jego żona - Wanda Nara Icardi. Czy para będzie sprawiać takie same problemy jak we Włoszech?