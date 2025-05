Zmarzlik rusza po szóste mistrzostwo. Niespodzianka wisi w powietrzu, rywal się odgraża

W przeciwieństwie do lat poprzednich, tym razem sezon Speedway Grand Prix otworzą zmagania na niemieckim stadionie w Landshut. Chrapkę na złoty medal mają tradycyjnie Bartosz Zmarzlik oraz Robert Lambert. Wysoko stoją notowania Fredrika Lindgrena.

Żużel. Dominik Kubera czarnym koniem cyklu Grand Prix

Czarnym koniem cyklu Grand Prix może okazać się Dominik Kubera. Polak kapitalnie wszedł w sezon. Eksperci także typują Kuberę do roli czarnego konia cyklu. Reprezentant Motoru Lublin tonuje jednak nastroje i powtarza, że jego celem będzie tylko utrzymanie w cyklu Grand Prix.

- Będę szczęśliwy jeśli znajdę się w pierwszej siódemce, czyli na pozycji, która pozwoli mi utrzymać się w cyklu. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by tam się znaleźć. Wszystko, co wyżej biorę w ciemno. Chciałbym jak najdłużej jeździć w GP, więc nie może być inaczej - mówi nasz reprezentant.