Waży się przyszłość klubu. Legia na musiku. Chodzi o miliony

O europejskich pucharach zwykło się w Polsce mówić, że są pocałunkiem śmierci. I faktycznie - przez lata nasze zespoły nie potrafiły łączyć gry w Europie z rywalizacją ligową. W ostatnim czasie to się na szczęście polepszyło - międzynarodowe podboje nie oznaczają już walki o utrzymanie.

Wystarczy spojrzeć na Jagiellonię Białystok i Legię Warszawa - oba nasze eksportowe kluby dotarły do ćwierćfinału Ligi Konferencji, a w Ekstraklasie wcale nie szorują po dnie. Z drugiej jednak strony stołecznym daleko do wymarzonej lokaty - zajmują piąte miejsce i mają wiele powodów do zmartwień.